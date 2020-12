Las mejores fotos de este 2020 histórico

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

Rodrigo Abd / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Balcones iluminados en Greater Noida, un suburbio de New Delhi, durante el confinamiento.

ASSOCIATED PRESS

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Andrew Harnik / ASSOCIATED PRESS

La enfermera May Parsons pone la vacuna de Pfizer/BioNtech a Margaret Keenan en Coventry, Reino Unido. La anciana fue la primera del mundo en ponerse la fórmula contra la Covid-19.

JACOB KING via Getty Images

Via crucis de interior por culpa del coronavirus en Santa María Addolorata, en Taranto, Italia.

ASSOCIATED PRESS

Europa Press News via Getty Images

Bendición Urbi et Orbi del papa Francisco en una solitaria plaza de San Pedro.

Mondadori Portfolio via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Laura León / ASSOCIATED PRESS

Anadolu Agency via Getty Images

POOL New / Reuters

Pool via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Brynn Anderson / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Manish Swarup / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Julio Cortez / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

El cuerpo de Ricardo Noriega, de 77 años, en el suelo de su casa en Lima, tras no recibir ayuda médica pese a sufrir coronavirus.

Rodrigo Abd / ASSOCIATED PRESS

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

Jae C. Hong / ASSOCIATED PRESS

Estiben, Estefany y Javier Aquino cenan a la luz de una vela en el barrio de Nueva Esperanza, Lima, por no tener acceso a electricidad.

ASSOCIATED PRESS

Emilio Morenatti / ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Chris Pizzello/Invision/AP

Regina King entrega a Brad Pitt su Oscar por "Once Upon a Time in Hollywood".