Hay algo que no se le puede negar a Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP en las elecciones de Madrid: su gran capacidad para sorprender.

Una de las últimas muestras la ha dado este mismo martes, cuando en una entrevista en RNE el periodista Íñigo Alfonso le hizo una pregunta muy directa: ”¿Qué va a hacer con los colegios si gobierna? ¿Va a volver a las ratios de antes de la pandemia?”.

La respuesta de Ayuso era difícil de prever: responde asegurando que este año han prohibido los teléfonos móviles en las aulas.

“Bueno, queremos reducirlos, desde luego. Como todo el mundo sabe, en esta legislatura, en este curso, lo que hemos hecho ha sido prohibir el móvil en las aulas para ayudar a los alumnos e intentar que se eviten las distracciones y los problemas que conllevan las adicciones...”, replica la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En ese momento, viendo la respuesta que estaba teniendo, el periodista interrumpe a Ayuso: “Sí, pero a partir de septiembre, ¿habrá más alumnos por clase?”

Entonces a la dirigente del PP no le queda ya más remedio que ceñirse al tema: “Entonces lo que hemos hecho ahora ha sido una reducción de las ratios histórica, que es costosísima, entonces lo que tenemos que hacer es un plan a varios años para ir reduciéndolas paulatinamente y conseguir un número determinado”.

“Hemos bajado de 25 a una media de 20, por ejemplo, en según qué tramos de la enseñanza. Eso son más de 700 millones de euros, hemos calculado, y para que esto sea efectivo, para que sea posible una contratación extraordinaria de profesores y de nuevas instalaciones, para que esta medida que hemos puesto, para hacerla efectiva a varios años, vamos a tener que hacer pactos con sindicatos, reforzar los presupuestos...”, prosigue Ayuso.

Pero el periodista repregunta por tercera vez: ”¿Pero qué va a pasar en septiembre si usted gobierna? ¿Las clases tendrán más alumnos?”

“Si seguimos con el protocolo covid no. Y luego lo que hay que hacer es asentar esas ratios ya a futuro, pero es que estamos hablando de una situación extraordinaria costosísima que para que sea viable y no mentir y no engañar... nuestro compromiso es reduciéndolas pero necesitamos prolongarlo para que se pueda sufragar. Pero lo haremos”, acabó admitiendo.