Lidia Falcón: "Las mujeres trans son unos seres extraños"

Para decidir lo que va a hacer el feminismo primero tiene que definirse. Y la polémica con las mujeres trans lo está emborronando. Para militar en el feminismo, además, no hace falta ser mujer. En el Partido Feminista tenemos muchos hombres. Pero evidentemente son feministas porque, si no, no podrían estar a nuestro lado como camaradas. Además, ¿qué es esto de que ahora las mujeres trans, que son unos seres extraños que deciden ser mujer pero que nacen como varón, pretendan ser protagonistas de este feminismo? Eso es inaceptable desde el momento en el que el movimiento feminista está liderado y protagonizado por las mujeres feministas que hemos luchado tantos años.

Aún no he despertado de esta triste situación. Es inaceptable que por oponernos a la Ley Trans, IU se haya puesto del lado del colectivo trans y haya decidido nuestra expulsión. Y también que lo hayan comunicado una hora después de la asamblea cuando no se ha escrito ni aprobado aún el acta. Por eso vamos a recurrirlo a la Comisión de Garantías. No cumplen las normas estatutarias porque está visto que ahora el colectivo trans y el lobby trans son dominantes en el feminismo.

Pero eso es porque ella ha escogido ser leída como mujer, es una opción. ¿Qué pasa con las que no hemos podido elegir, las que hemos hemos nacido mujeres y seguimos siéndolo? La explotación de clase de la mujer nace porque nacemos mujeres y, además, uno nace siendo de un sexo o de otro sin que nadie te lo asigne. No se trata de una elección ¿no? Cuando nace una criatura no hay nadie que elija si es niño o niña. Estos disparates no se pueden aceptar. Se nace mujer o se nace hombre y la construcción patriarcal lleva a las mujeres, destinadas a la reproducción, a que estén sometidas, expoliadas, retenidas y todo lo que sabemos desde hace 300 años.

El movimiento feminista ya tiene su recorrido, ¿vamos a ponernos a discutir ahora quién es mujer u hombre? Esto es absolutamente disparatado. Es un despropósito. Otra cosa es que cualquier ser que se sienta feminista, sea feminista y quiera luchar por el feminismo esté a nuestro lado. Porque yo no miro a nadie lo que lleva entre las piernas.

En este sentido, una mujer que no es trans pero que no es leída por el resto como mujer, ¿también sufre misoginia?

Sí. Las mujeres tienen la apariencia física que tienen y si no, es que se han mutilado, se han transformado o se han hormonado. Porque una puede ser más o menos bella, más alta o más delgada... Pero son mujeres y eso lo sabemos todas. Además, a mí me parece horrorosa esta discusión sobre los cuerpos. Hablamos de una lucha política, social y feminista. Ahí son todas bienvenidas si están dispuestas a participar en la lucha feminista, no si vienen a dividir el feminismo o a robar el protagonismo que no tienen. Ni tampoco si vienen a cambiar los objetivos del feminismo. Porque las leyes trans y LGTBI tienen que protegerles, pero esta ley también pretende que no haya mujeres y hombres, sino “progenitores gestantes y no gestantes”. Un despropósito absoluto. Con eso se consigue eliminar el término “mujer”, el término “hombre”, el término “feminista” y el término “lucha de clases”.

Todo esto es una manera que tiene el patriarcado y el capitalismo de dividir el movimiento feminista. Ha conseguido meterse como una cuña para que discutamos sobre esto y no sobre la cantidad de mujeres asesinadas cada año, las diferencias salariales, la pobreza de las mujeres, las mujeres apaleadas o abusadas... ¿Eso no tiene importancia? Ahora lo que tiene importancia es si vistes de no se qué, si te haces una mastectomía... Es una estrategia desintegradora de una lucha que tiene ya 300 años.