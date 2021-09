Linda Evangelista, "brutalmente desfigurada" tras un tratamiento estético

Según afirma, ha quedado desfigurada por un tratamiento que “hizo lo opuesto a lo que prometía: aumentó y no disminuyó mis células de grasa y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras haber pasado por dos dolorosas e infructuosas cirugías para corregirlo”. “He quedado, como han descrito los medios, ’irreconocible”, añade.

Este miércoles publicó un texto en el que explicaba a sus seguidores por qué no ha estado trabajando, mientras que otras colegas de profesión han seguido haciéndolo: “Hoy doy un gran paso para enmendar un mal que he sufrido y guardado para mí durante más de cinco años”.

Evangelista apunta que ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica (PAH, según sus siglas en inglés), un riesgo del que según su versión, no fue advertida antes del tratamiento.

“No solo ha destruido mi modo de vida, sino que me ha hecho caer en un ciclo de profunda depresión, tristeza y el más profundo autodesprecio”, apostilla.

La modelo, que ha decidido tomar acciones legales, explica que con ello quiere deshacerse de la vergüenza: “Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría poder salir por la puerta con la cabeza alta, a pesar de que ya no parezco yo misma”.

Numerosos famosos le han escrito mensajes de ánimo, como la top model Naomi Campbell, quien ha admirado su valentía “por no ser más rehén” de lo que le ha ocurrido: “No puedo imaginar el dolor mental que atravesaste estos últimos cinco años. Ahora estás libre de él. Recuerda quién eres y lo que has logrado, tu influencia y todas las vidas de las personas a las que has tocado y sigues haciendo hoy al compartir tu historia”.

“Eres querida”, ha comentado otra supermodelo, Christy Turlington. “Eres tan valiente, te queremos y te apoyamos”, ha añadido por su parte Amber Valletta.