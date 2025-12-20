Pruebo la DJI Osmo 360 y te puedo confirmar que es capaz de grabarlo y aguantarlo casi todo

Resumen: He probado el nuevo DJI Pack Aventura Osmo 360 y te confirmo que es capaz de grabarlo y aguantarlo casi todo. Es muy resistente. Pensada para cualquier tipo de acción. Desde deportiva a, simplemente, grabar un viaje. Graba en 360º en calidad 8K nativo, que es una fantasía para no perder ningún matiz, pero también tiene una fotografía rompedora. Se sincroniza a la perfección con accesorios de la marca, aunque echaría en falta una mejora del sonido y un intercambio de lentes para que, en el caso de rayarse, no se quede estropeada.

Ventajas

Pese a ser una cámara tan compacta y pequeña, logra capturar hasta el más mínimo detalle, capaz de ofrecer un vídeo en calidad 8K nativo.

Hablando de grabar, su chip de imagen de alto rendimiento permite grabar de forma continua durante hasta 100 minutos en calidad 8K/30 fps.

Es perfecta para usar en la acción, en cualquier tipo de deporte. Pero ojo, porque es tan versátil que también es muy resolutiva para los que se van de viaje, quieren grabarlo todo y no quieren cargar con una cámara pesada.

Los accesorios de la marca funcionan muy bien gracias a su ecosistema magnético. Algo que permite cambiar modos fácilmente con el palo de selfie.

Desventajas

Para el precio que tiene, le echo en falta un mejor sonido sin necesidad de micrófono externo. Su cámara se conecta a la perfección con los Mic 2 de la compañía, pero eso implica gastar más dinero.

Aunque es muy resistente, hay un terrible miedo. Las lentes no se pueden cambiar y, en caso de rayarse, nos quedaremos sin cámara.

Mi reseña de la DJI Osmo 360

Partiendo de la base de que soy una de esas personas que suele utilizar su teléfono móvil como cámara para grabarlo y capturarlo todo, la DJI Osmo 360 parece ideal para los que no queremos cargar con una cámara pesada. Pero ojo, que su peso, 183 gramos, no es lo único reseñable, ya que la calidad de grabación está en otra liga.

He puesto a prueba la revolucionaria cámara de la compañía china y es capaz de capturar con una calidad asombrosa. Graba vídeo 360º en 8K nativo, con muy buena luz tanto de día como de noche. Gracias, en parte, a su nuevo sensor que mantiene el campo de visión igual que lo hace un sensor de 1 pulgada.

Lo he puesto a prueba también de noche y, a través del modo Supernoche, percibe cada matiz de forma tremenda. Pero no sólo se utiliza para vídeo, también hace fotografía 360º a 120 megapíxeles.

Y claro, la pregunta es, cómo llevo una cámara tan pequeña en la mano. Pues en este caso, la he utilizado con un palo selfie que la compañía incluye en el pack. Lo mejor es que tanto este accesorio como muchos otros se vinculan sin problemas con cualquier cámara, de forma magnética.

En este punto, cabe destacar que sí echaría en falta un mejor sonido. Se conecta de forma directa con los micrófonos de la marca DJI, pero claro, eso supone gastar más dinero. Otro de los puntos que no me han convencido es la falta de cambio de lentes, si la lente sufre alguna marca, malas noticias. Aunque, en este pack, se incluye un protector de goma para el objetivo.

La parte trasera de la Osmo 360, con la pantalla y dos botones; a la derecha, el botón de seguridad para cambiar fácilmente la batería. Sergio Coto / El HuffPost

La duda que suele surgir es si este palo será un impedimento para capturar la escena 360º. Pues no, este palo es invisible y, aunque lo utilices, no aparece en escena. Logrando capturar momentos que parecen dignos de una película.

De primeras, puede ser una herramienta perfecta para deportistas que quieren grabar todo lo que están haciendo. Pero ojo, porque es tan versátil que también rinde perfectamente para grabar vlogs o recordar nuestro viaje a algún destino de ensueño.

La Osmo 360 está diseñada para adaptarse a cualquier tipo de condición, por muy extrema que pueda ser. Aunque, en ese caso, no lo he puesto a prueba, desde la compañía aseguran que permite una grabación de más de 1,5 horas en temperaturas bajas como los -20 grados. Su protección IP68 es ideal para que también se pueda usar bajo el mar, hasta 10 metros de profundidad, sin necesidad de carcasa.

El apartado de la batería es bueno, aunque no brillante. Gracias a la batería Extreme, se rozan los 100 minutos de grabación en 8K. Pero en el caso del DJI Pack Aventura Osmo 360, se incluyen tres baterías, un estuche para cargar dos baterías y un palo de selfie invisible con el que se puede cambiar de un modo a otro fácilmente.

Su precio, en el momento que escribo este artículo, con un almacenamiento de 128 GB, es de 348 euros, aunque de lanzamiento costaba 479,99 euros. Pero en el caso de este pack aventura, su precio asciende hasta los 459 euros.

Una vez hemos grabado algo, se puede editar en DJI Studio y DJI Mimo, pensada para usar en el teléfono móvil. Es la que he usado y es verdad que lo pone muy fácil y no hace falta ser un editor top para exportar una escena de gran calidad.

Sin duda, la Osmo 360 y su pack aventura me han sorprendido gratamente. La nueva cámara de DJI ofrece un rendimiento muy completo, con una calidad que es una maravilla, en un tamaño muy ligero y al alcance de la mano. Y sí, me ha servido para confirmar que hay vida más allá de la cámara del móvil.