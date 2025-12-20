Prueban la tortilla de patata con trufa de Aldi y sentencian el resultado tras el primer bocado: "Huele más a trufa de lo que sabe"

Con la vida a mil por hora, las prisas y la pereza, cada vez pasamos menos en la cocina y nos decantamos por la comodidad de los platos preparados de supermercado, y aquí también, a más oferta y demanda, más opciones y más necesidad de comparar: salmorejos, croquetas, lasaña... y por supuesto la tortilla de patatas, con sus cada vez más variedades para esa lucha entre Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi.

En esta ocasión, nuestros intrépidos y sacrificados testadores de sabores y elaboraciones de Huffeando con Pablo, Álvaro Palazón y Pablo Cabezali, ponen a prueba la tortilla de patata con trufa de Aldi, que suena a delicatessen, pero habrá que ver si es así. Adelante, papilas gustativas.

Nada más probarlo, lo tuvieron claro: "Huele más a trufa de lo que sabe", con lo que entra más por la nariz que por el gusto. ¿Por qué esta prueba en Aldi? En esta ocasión se ha detenido en una cadena donde reconoce que nunca había hecho la compra y con uno de los productos estrella de la gama especial.

Una tortilla correcta… con matices

Nada más abrirla, el comentario es unánime: "Va a quedar aquí un pestazo a trufa…", bromean antes de probarla. El aroma es intenso, casi invasivo. Y ahí llega la sentencia que resume toda la experiencia de que huele más de lo que sabe.

Sin embargo, la expectativa no era pequeña. La tortilla con trufa suele asociarse a un producto premium, de postín, aunque se compre en un supermercado, sin venirnos arriba.

Tras el primer corte, la textura sorprende: no es líquida ni jugosa al estilo tortilla poco hecha, pero tampoco es "hormigón". "No está fluffy, como tú dices, pero ojo, no está mal", apuntan.

Así que, a pesar del comentario inicial, en boca la sensación es que el sabor a trufa está presente, aunque de forma mucho más suave de lo que promete el olor. "El pego lo da", resume Pablo, que reconoce que por 3 o 4 euros —el precio aproximado del producto— la experiencia es razonable. No saben exactamente qué porcentaje de trufa lleva, pero coinciden en que cumple sin entusiasmar.

La nota final deja claro el tono del veredicto: un aprobado holgado. Pablo le da un 7, y Álvaro lo baja ligeramente a 6,5, con una observación repetida en muchos productos trufados de supermercado: "Me gustaría un poco más de trufa".

Espera, que hay más catas de los preparados de Aldi

Esto no acaba aquí. Como siempre, un vídeo bien aprovechado, con otras catas de diferentes productos, en este caso también preparados, y dar una visión global de la sección de Aldi.

El contraste de las nuevas pruebas es llamativo. El carpaccio de ternera, por ejemplo, se lleva elogios casi inmediatos. Buen color, buena textura y sabor limpio. "Está de maravilla", dicen sin rodeos. Aquí las notas se disparan: 8,5 y hasta un 10, dejando claro que no esperaban ese nivel.

Pero no nos emocionemos. No todos los productos corren la misma suerte. Una burger de carne con descuento por caducidad próxima despierta sospechas desde el primer vistazo. El color no convence y el sabor tampoco. "Pasa un poco a química", comentan. No es un desastre, pero nadie la recuerda con cariño. Resultado: un cinco 'raspado'.

En cambio, hay clásicos que nunca fallan, como los macarrones preparados, que confirman un viejo temor: pasta demasiado cocida, textura blanda y poco encanto. "Ultra mega cocido", sentencian. Aun así, no los consideran incomibles y creen que mejoran con algo de cocina extra en casa. Sorprendentemente, la nota sube hasta el 7, más por potencial que por el plato tal y como sale del envase.

El pollo al curry mantiene la línea correcta, aunque con matices. El sabor recuerda más al curry japonés o a pasta de curry comercial que a un curry especiado. Aun así, convence: 7 y 7,5.

La gran sorpresa

El fin de fiesta termina muy bien. La gran sorpresa llega con el picadillo vegano. Pese a las reticencias iniciales, se convierte en uno de los favoritos del día. "Para mí puede ser lo mejor que hemos probado hoy", dice Pablo. Sabor intenso, especiado y más convincente que algunos platos de carne. Resultado: un 9 sin discusión.

Qué mejor forma de acabar la cata, con un veredicto final: Aldi aprueba, pero no deslumbra de forma constante.