Objetivo, 24 horas: el 'Schengen militar' de la UE para disuadir y llegar pronto al peligro

Soldados españoles despliegan sus medios tras aterrizar en un Airbus A400M, como parte del ejercicio aéreo de la OTAN Swift Response, en Campia Turzii (Rumanía), el 14 de mayo de 2024.

La movilidad militar se ha convertido en una prioridad estratégica para la Unión Europea (UE). En palabras del comisario de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, "la infantería gana batallas, pero la logística gana guerras". Hoy, los Veintisiete están tratando de superar sus lagunas en la materia, que han quedado especialmente al descubierto a partir de la invasión rusa de Ucrania y el nuevo contexto geopolítico resultante.

A la Comisión Europea (CE) se le dispararon las alertas. No puede ser que mover tropas o material de un país socio a otro lleve un 30 o 40 días, por culpa de complicaciones burocráticas, permisos e infraestructuras incapaces de soportar el volumen o el peso de un transporte de esta naturaleza. Por eso, en este 2025 plagado de apuestas por la Defensa, ha añadido un paquete de iniciativas y propuestas de financiación para adaptar la infraestructura de transporte y simplificar la normativa ante los nuevos desafíos. Esta semana, el Parlamento comunitario ha avalado el paquete de propuestas, con una importante mayoría: 493 votos a favor, 127 en contra y 38 abstenciones. La izquierda ha sido la más reticente, por entender que las medidas son un paso más hacia la confrontación militar con Rusia, algo que los ciudadanos europeos no desean.

El llamado Schengen militar, con horizonte en 2027, busca llegar pronto al peligro, pero también disuadir. Mostrar capacidad y solvencia, engrasar la maquinaria de forma que hipotéticos enemigos (léase la expansionista Rusia) se lo piensen antes de atacar. Hace falta rapidez y seguridad y por eso, por primera vez, se unifican las leyes de movilización de cada país, cuando hoy se restringe por completo el paso de tropas o medios y hay que negociar con mucha antelación una sencilla maniobra, y se mapea por dónde se pueden desplegar los soldados, las rutas, los medios y los tiempos.

"Porque 11 años después de que Rusia sea anexionara Crimea, lo que tenemos no es suficiente, simplemente", resume la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas. Ahora el reto es que las tropas crucen por los Estados miembros en 24 horas en caso de crisis y en tres días en tiempos de paz. Unos estándares similares a los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las Comisiones de Transporte y Defensa del Europarlamento iniciarán ahora su trabajo legislativo y se espera su aprobación final en el nuevo año.

Qué se va a hacer

Básicamente, las medidas de la CE -avanzadas el mes pasado y ahora confirmadas por la Eurocámara- buscan la eliminación de las fronteras interiores para el movimiento de tropas y equipos militares en toda la UE, así como la modernización de ferrocarriles, carreteras, túneles y puentes. Si es importante para los Veintisiete, es "crucial", dice el Parlamento, para la seguridad del flanco oriental, en particular los países bálticos y Polonia, los más expuestos al riesgo ruso.

Como para casi todo, lo primero es el dinero: se plantea aumentar el fondo destinado a la materia en el próximo presupuesto a largo plazo a más de 17.000 millones de euros, una cifra que es diez veces superior a la actual. Ese dinero vendría consignado en las cuentas para el periodo 2028-2034, pero hasta entonces se pueden obtener fondos "de diferentes maneras": redireccionando los recursos de cohesión o utilizando el SAFE, el Mecanismo de Préstamos de Defensa de la UE. Y, ya posteriormente, recursos nacionales y del sector privado con el que se colabore. Los eurodiputados, de hecho, han llamado a los países de la UE a abstenerse de recortar esta propuesta planteada, como hicieron en el presupuesto 2021-2027, cuando rebajaron los fondos propuestos en un 75%. Ahora, insisten, el escenario es otro.

Además, se plantea la modernización de hasta 500 puntos críticos de infraestructura, como puentes o túneles, en cuatro corredores militares principales (carretera, ferrocarril, aire y mar), lo que requerirá de al menos 100.000 millones de euros. "No es un lujo, sino una necesidad", insiste Bruselas. En este caso, se le pide a los países que se retraten, apostando por estas obras, y a la Comisión, que simplifiquen los procedimientos para obtener financiación para proyectos de doble uso, porque la mayoría lo son: servirán tanto para los retos militares como para la mejora de la vida diaria de los civiles. "Si un puente no soporta un tanque de 60 toneladas, si una pista es demasiado corta para un avión de carga, tenemos un problema", ejemplifica Kallas.

El reglamento pretende reducir los retrasos burocráticos a un máximo de tres días . Al eliminar las barreras regulatorias y simplificar los trámites aduaneros, Bruselas pretende introducir las primeras normas armonizadas a nivel de la UE para los movimientos militares transfronterizos. Hay que tocar cosas de todos los días, como las normas sobre el transporte de mercancías peligrosas o autorizaciones para permitir los movimientos militares los fines de semana y festivos. Tan prosaico en apariencia y tan determinante cuando vienen mal dadas. Ventanillas únicas y conexiones digitales en tiempo real entre los Estados miembros serán clave en todo este proceso.

Posteriormente, mediante el establecimiento de un marco de emergencia , se priorizaría el acceso a la infraestructura para el aparato militar y se podrían agilizar aún más los procedimientos para el desplazamiento de contingentes. Correspondería a la CE, con la aprobación de los Estados miembros, formalizar las situaciones de emergencia.

Además, el Ejecutivo de la UE desea introducir un fondo de solidaridad y un conjunto de mecanismos para compartir capacidades y buenas prácticas entre los Estados miembros, una especie de marco general para optimizar todo el proceso. La idea es establecer un nuevo Grupo reforzado de Transporte de Movilidad Militar y un Comité RTE-T (las siglas de la Trans-European Transport Network) para "guiar la implementación del plan, con el apoyo de coordinadores nacionales de transporte militar transfronterizo en cada capital".

La amenaza rusa

Mejorar la movilidad militar en Europa no es un reto nuevo y ha habido importantes avances en los últimos años. Ya lanzó el Plan de Acción de Movilidad Militar en 2018 y en 2022, su actualización, la Movilidad Militar 2.0 en noviembre de 2022, centradas ambas en infraestructuras, regulaciones, capacidades, preparación y asociación. El Mecanismo Conectar Europa contaba inicialmente con un presupuesto para movilidad militar para el período 2021-2027 de 1.691 millones de euros, que se incrementó a 1.737 millones debido al empeoramiento de la situación geopolítica.

La aportación de fondos ha ido aumentando a medida que se han publicado las convocatorias: la de 2021 asignó 330 millones de euros a 22 proyectos seleccionados, la de 2022, 616 millones de euros a 35 proyectos y la de 2023 financió 38 proyectos con 807 millones de euros, consumiendo los fondos restantes.

También se ha trabajado en alianzas: en enero de 2024, Alemania, los Países Bajos y Polonia acordaron crear un "Corredor de Facilitación y Sostenimiento", centrado en reducir la burocracia transfronteriza y abordar las prioridades de infraestructura. Ya en marzo de este año, se habían formado cinco agrupaciones más de este tipo, incluyendo 13 Estados miembros de la UE y aliados de la OTAN como Albania, Islandia, Noruega, Macedonia del Norte y Turquía.

Sin embargo, es evidente que existen importantes barreras, lo que se traduce en que a veces puede llevar más de un mes trasladar equipo militar a través de la UE. El comisario Kubilius lo califica de "inasumible". El Tribunal de Cuentas europeo, en un informe de este mismo año, ya dio un diagnóstico base que ha servido de acicate para las propuestas: "no se ha alcanzado la velocidad máxima debido a deficiencias de diseño y obstáculos en el camino", afirmaba.

Tras la "operación militar especial" lanzada contra Ucrania por parte de Rusia en febrero d3 2022, el flanco oriental de la UE ha sido blanco reiterado de ciberataques, amenazas híbridas y actos de sabotaje, incluidos incidentes contra operadores de transporte, lo que ha puesto de relieve que el peligro va más allá del país invadido, por mucho que un día quiera formar parte del club comunitario. La inseguridad es continental.

Por eso, el reto es, sobre todo, garantizar que las infraestructuras de transporte críticas en el flanco oriental estén plenamente protegidas y sean resilientes, incluso mediante mecanismos rápidos de refuerzo y una ciberdefensa mejorada para ferrocarriles, carreteras, puertos y nodos de suministro de energía. Por ejemplo, en Bruselas se destaca la extrema vulnerabilidad de los Estados bálticos (Estonia, Letonia, Lituania), en particular debido a la brecha del corredor Suwalki, el pasillo que une Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado y que es una debilidad para la OTAN.

Por eso, "se necesitaría una respuesta acelerada y movimientos de tropas más rápidos en caso de agresión rusa", afirma la Comisión. "Europa no tiene tiempo que perder".

Los retos

Luigi Scazzieri, analista del European Union Institute for Security Studies (Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea o ISS), una agencia de la UE con sede en París, publicó en octubre un informe en el que cita un ejemplo "particularmente llamativo", que evidencia por qué, a su entender, hace falta una "inversión urgente": "una sola carretera principal conecta Polonia y Lituania, mientras que los anchos de vía de las vías férreas son diferentes, lo que provoca grandes retrasos". Entre países directamente en la diana del Kremlin.

"Los puentes demasiado frágiles para transportar tanques son otro ejemplo de infraestructura inadecuada: la mayoría de las carreteras de la UE tienen un límite de peso de 40 toneladas, pero los tanques modernos pueden pesar entre 55 y 70 toneladas", añade, además.

Ese es el reto físico. Luego está la insuficiencia de equipos. "Los europeos aún carecen de suficientes activos para transportar carga por aire y ferrocarril. Por ejemplo, el número de vagones de ferrocarril adecuados para el transporte militar en Alemania disminuyó de más de 1.000 en 1990 a sólo unos pocos cientos en 2024", afina.

El tercer grupo de obstáculos a la movilidad militar se relaciona con las barreras regulatorias o administrativas. Para cruzar las fronteras, las fuerzas militares necesitan autorizaciones diplomáticas y permisos para mercancías peligrosas, recuerda. "Estos actualmente demoran mucho más que el objetivo de la UE de cinco días. Además, si ingresan a la UE desde otro país, las fuerzas militares deben pasar por la aduana. Dichos obstáculos administrativos no serían un problema en un conflicto, cuando se ignorarían; pero podrían llevar a retrasos peligrosos durante una crisis mientras las reglas en tiempos de paz aún se aplican formalmente".

El analista añade el poder de prevenir como clave para estas inversiones y cambios, que responden casi punto por punto, de hecho, a su propio diagnóstico sobre lentitud administrativa, deficiencias e inadataciones. "Cuanto más pueda la UE fomentar un enfoque que abarque a toda la sociedad en materia de movilidad militar, más fuerte será la disuasión", concluye.

Antonio Costa, Volodimir Zelenski, Mark Rutte y Ursula von der Leyen, durante la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), en junio de 2025. Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

Coordinación con la OTAN

Como recuerda, Scazzieri, la OTAN es otro actor clave en la defensa comunitaria, porque es la que se encarga de coordinar los movimientos militares, tanto en tiempos de paz como en conflicto. El Mando Conjunto de Apoyo y Habilitación de la OTAN en Ulm (Alemania), operativo desde 2021, tiene como objetivo garantizar el movimiento rápido y seguro de tropas y equipos por toda Europa. La Alianza también ha invertido importantes sumas de su propio presupuesto en movilidad militar, principalmente en la mejora de las instalaciones militares, a través de su Programa de Inversión en Seguridad, dotado con 1.720 millones de euros en 2025.

Hoy por hoy, la Unión desempeña un papel importante en la coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros y su conexión con los de la OTAN y de socios no pertenecientes a la UE pero muy cercanos a ella, como Ucrania y Reino Unido. La complicidad, dicen en Bruselas, es plena, porque la Alianza le ha ayudado a definir hasta cuatro "corredores prioritarios" para facilitar el movimiento rápido de tropas y equipos por toda Europa.

En el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), el proyecto sobre movilidad militar reúne a todos los Estados miembros, excepto Irlanda y Malta, junto con aliados como EEUU, Canadá, Reino Unido, Noruega y Suiza. Otra iniciativa de la CEP, la Red de Centros Logísticos de Apoyo a las Operaciones, tiene como objetivo crear una red europea de centros logísticos para gestionar los suministros de forma más eficaz, facilitando la planificación y los movimientos militares.

Ahora, la iniciativa europea se reivindica precisamente como clave para mejorar la cooperación UE-OTAN, por lo que propone, además, más ejercicios conjuntos y pruebas de resistencia "regulares" para identificar y eliminar obstáculos de cara a un escenario real de necesidad.

Una cosa más hablando de la OTAN: sí, el dinero que los estados inviertan en la mejora de sus carreteras o trenes o en el diseño de planes logísticos más rápidos y seguros computa dentro de ese 5% del PIB destinado a Defensa que la Alianza, a instancias de EEUU, ha reclamado a sus socios, un compromiso alcanzado el pasado junio en la cumbre de La Haya. Lo pactado es un un 3,5 % para gasto militar puro y un 1,5 % para gasto relacionado. En este último paquete estarían las nuevas medidas europeas.