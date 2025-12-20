De repartidor de pizzas a magnate inmobiliario en Tánger: "España está hecha, aquí está todo por hacer"

Esta es la curiosa historia de Paco Tanjewi, un repartidor de pizzas en España que se convirtió en un empresario de éxito en Marruecos. Pero lo curioso es que primó lo práctico sobre las ideas, porque no duda en calificar al país vecino como "enemigo de España", y además huyendo del separatismo catalán. Ahora es un magnate inmobiliario en Tánger y avisa de la tierra de oportunidades que es el país alauita: "Aquí está todo por hacer".

Eso sí, matiza en el pódcast MeVoyalMundo, que es absurdo ser racista con los marroquíes, entre otras cosas, "porque tenemos más en común con ellos que con un inglés".

Cada vez hay más españoles que cruzan el Estrecho no solo como turistas, sino para montar un negocio, estirar la pensión o aceptar un empleo ligado a la industria instalada en Marruecos.

Paco Tanjewi (no es su apellido real, sino adaptado al país) insiste en que en España "todo está hecho" y "cada vez está más caro", mientras que en Marruecos es una tierra de oportunidades donde aún hay hueco. Y, en ese mapa, Tánger —y su entorno (Tetuán, Larache)— se ha convertido en el gran escaparate.

Paco anima, pero advierte

Ahora bien, como cualquier emprendimiento, los principios siempre son duros, no solo por dinero, también por adaptación (burocracia, cultura laboral, soledad, ritmo). Y hay un consejo que se repite: no vengas a "hacer de todo". Si tienes un oficio o una especialidad (marketing digital, reformas, carpintería, pladur, cristales, etc.), es más fácil encontrar demanda y crecer rápido en un mercado donde faltan perfiles cualificados.

Luego está el tema de los permisos de residencia. Para residir legalmente, si tu idea es quedarte más de 90 días, lo normal es tramitar permiso o tarjeta de residencia (según tu caso: trabajo, inversión, jubilación, etc.). El Ministerio de Trabajo (a través de su Consejería en Marruecos) explica que el permiso de estancia suele ser de un año renovable, y que después de tres años puede obtenerse uno de cinco años.

Oportunidad de negocios y de inversión: de nuevo, el ladrillo

Comprar un piso en Tánger ya no es una rareza. Cada vez más españoles están invirtiendo en vivienda en el norte de Marruecos, atraídos por precios muy inferiores a los de España, una rentabilidad elevada en alquiler y una ciudad que vive un crecimiento económico y urbanístico acelerado. Para muchos inversores, la comparación es recurrente: "Esto es como la Barcelona de finales de los 80 o principios de los 90".

La ciudad, históricamente eclipsada por Marrakech o Casablanca, se está consolidando como uno de los polos inmobiliarios emergentes del Mediterráneo, impulsada por la industria, el turismo y su posición estratégica entre Europa y África.

Además, aprovecha para comparar el fenómeno de la okupación en ambos países. Según cuenta, en Marruecos el escenario es radicalmente distinto. La ocupación no existe como fenómeno tolerado y está duramente penada.

Y qué ha de la fiscalidad: también es favorable para un español que invierte en Marruecos. A partir de 50.000 euros de inversión existe obligación de declaración informativa en España, además de tributar por los rendimientos. Marruecos y España tienen acuerdos, pero el control fiscal no es tan exhaustivo como en la UE.