Josema Yuste dice abiertamente qué le parece que le llamen facha: se va a hablar de ello hasta en la cena de Nochebuena

El actor Josema Yuste, conocido históricamente por su dupla humorística junto a Millán Salcedo en Martes y Trece hasta el año 1999, formando parte de las navidades de millones de personas gracias a sus 19 especiales de Navidad y Nochevieja para Televisión Española (TVE), ha hablado con total sinceridad de qué le parece que le llamen facha.

En una entrevista en el programa de la cadena pública, Plano general, el cómico ha empezado hablando del término 'fachosfera' y ha cargado duramente contra aquellos que lo utilizan, porque le parece "muy mal".

"Me cabrea mucho. ¿Qué es eso de fachosfera? Que eufemismo más ridículo. Yo no opino como tú y soy un fascista. Es el colmo de la desfachatez, de la cara dura, que tienen los que dicen eso. Primero, el presidente del Gobierno y algunos ministros. Yo no opino como tú y soy tan demócrata o más que tú. Eso me revienta. No lo puedo soportar", ha señalado.

Tras ello, el presentador del programa, Jenaro Castro, le ha preguntado si por esa razón le han llamado "facha alguna vez". "Si yo no pienso como tú y tú eres de izquierdas, yo soy de derechas. Pero ni yo soy facha ni tú", ha defendido.

Y en el caso de llamar a alguien de izquierdas, "rojo", ha asegurado que "tampoco" le parece bien. "No me gustan los términos. Yo puedo ser más conservador y tú más progresista, pero lo que yo valoro es que seamos demócratas y que tengamos diferentes puntos de vista sobre las cosas. (Lo otro) Es un insulto", ha razonado.

Acto seguido, Josema Yuste ha hablado sobre las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción cerca del PSOE y el cómico ha salido en defensa de los jueces y ha cargado contra Pedro Sánchez.

"Debería haber separación de poderes y respetarse unos a los otros. Me hizo mucha gracia ver al presidente del Gobierno diciendo que hay políticos que hacen justicia. El primero él, que dijo que el Fiscal General del Estado era inocente. Tendrá que decirlo un juez, digo yo. Y si hay jueces que hacen política, mal. Es una opinión de él. Pero el presidente del Gobierno sí hace justicia antes de que se juzgue. Me parece, cuanto menos, poco democrático", ha añadido.

Josema Yuste ha justificado que él cree en "una socialdemocracia moderada". "En un centroizquierda como el de Felipe González. Actualmente, no hace falta nada más que escucharle. Qué opina Felipe González del Gobierno actual. Da para pensar", ha sentenciado.