Carles Francino deja las cosas muy claras sobre María Guardiola y el lío de los votos en Extremadura

Carles Francino ha dado una de las reacciones más cristalinas sobre María Guardiola y el robo de los 124 votos en Extremadura. El periodista y presentador de La Ventana, programa de la Cadena SER, ha dejado poco más de un minuto opinando sobre la "sobreactuación" de la actual presidenta autonómica y candidata a la reelección para los comicios de este domingo.

El PP extremeño denuncio un "robo" a la democracia tras la sustracción de 124 votos por correo en total de tres oficinas de Correos. La Guardia Civil ha vinculado los robos con delincuentes comunes y han descartado que la intención sea robar esos votos, han seguido insistiendo en que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir".

En este sentido, Francino ve una sobreactuación de la presidenta extremeña. "De las peores cosas que le pueden ocurrir a una obra y a un actor o una actriz es que sobreactúe, porque eso se nota, y cuando el espectador se da cuenta el resultado es demoledor", ha comenzado pronunciando.

"Toda la magia, ese pacto no escrito, esa complicidad que se traba para que te cuenten una historia y tú te la creas, pues eso se viene abajo cuando alguien sobreactúa", ha añadido. Ha dudado, además, de si eso se puede aplicar a la vida real, pero asegura que este caso de los votos robados es un caso "tan de libro" de sobreactuación.

"Un ejercicio de sobreactuación tan burdo"

Sin duda, para él, lo que hacen el PP y "sobre todo" la presidenta de la Junta de Extremadura es "un ejercicio de sobreactuación tan burdo".

"Sigue emperrada en que el robo de doscientas y pico papeletas en una sede de correos, cuando es tan evidente, vamos, lo dice la Guardia Civil, que los ladrones buscaban los 14.000 euros que había en la caja fuerte y por eso se la llevaron", ha comentado.

"Y por eso han aparecido las papeletas, pero no el dinero...", ha aclarado. Insinuar que es "una mano negra o roja, que intenta un pucherazo el domingo, me parece tan ridículo...".