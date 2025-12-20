Lo que está haciendo una librería de Plasencia para homenajear a Robe Iniesta está viéndose en toda España

El fallecimiento a los 63 años del artista Roberto Iniesta, conocido como Robe Iniesta y fundador del grupo de rock Extremoduro, ha provocado un gran shock en el mundo de la música y en la sociedad española en general.

A pesar de haber pasado ya más de una semana y haberse celebrado el multitudinario funeral en su Plasencia natal, donde acudieron miles de personas, los homenajes a su figura y trayectoria siguen llegando desde todos los lugares del país.

Uno de los últimos que se ha visto en la red social de X (Twitter) es el que ha hecho la librería y tienda de discos, tanto nuevos como de segunda mano, El jardín secreto, ubicada en la Plasencia de Robe.

En varios tuits han mostrado cómo han ido colocando los productos tanto de Robe como de Extremoduro que tienen. Por ejemplo, este martes publicaron una foto de todos los discos de Extremoduro junto a un "te queremos, te echamos de menos".

También han escrito una frase de Robe en la "pizarra literaria". Es la siguiente: "No os perdáis nada. Porque si no sois vosotros, ¿quiénes? Si no es aquí , ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Disfrutad del momento porque sois vosotros, estáis aquí y ahora es cuando".

Otros homenajes en España

Otro de los homenajes que se han hecho al artista y que se han compartido en redes sociales ha sido el que le hicieron desde la biblioteca de Alcobendas. Lo difundió el periodista musical Nacho Criado.

En la imagen que publicó en su cuenta de X se pudo ver una estantería en la que se recopilaron el día de su muerte algunos discos tanto de Extremoduro como de Robe en solitario, así como dos ejemplares del libro de Javier Menéndez Flores, Extremoduro: De profundis. La historia autorizada.

"La biblioteca de Alcobendas, en homenaje a Robe Iniesta, maestro de la música y las letras", escribió el periodista, que es conocido en redes sociales bajo el nombre de @Criadoelenterado.