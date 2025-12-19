El Gobierno de Trump publica "cientos de miles de documentos" del caso Epstein y activa una web para su consulta

Epstein y Trump en una de las imágenes publicadas por los demócratas

El Departamento de Justicia de EE.UU ha publicado "cientos de miles de documentos" del 'caso Epstein' y ha activado incluso un portal para consultarlos en internet. Se trata, únicamente, de una parte del inmenso caudal de información en poder del Ejecutivo liderado por Donald Trump.

El movimiento del Gobierno de Donald Trump llega al límite del plazo impuesto por la ley para divulgar toda la información no clasificada de la investigación sobre el pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El portal, denominado 'Biblioteca Epstein', incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja. Por ejemplo, las transcripciones de los interrogatorios de la expareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

También se han publicado varios vídeos de cámaras de seguridad, un registro de vuelo que consta más de un centenar de páginas, una lista de evidencias, un libro de contactos y un listado de masajistas (más de 250), cuyas identidades se han tachado para proteger a las víctimas.

Otros de los contenidos especialmente sensibles son descripciones de agresiones sexuales, advirtiendo de que "ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores".

No obstante, el Departamento de Justicia ha indicado que el portal "se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación", señalando que, en vista de la fecha límite del Congreso, se han realizado todos los esfuerzos razonables para revisar y redactar la información personal de las víctimas y proteger la información sensible de ser divulgada.

Horas antes, los demócratas redoblaban su campaña de presión contra Trump, antiguo amigo de Epstein, al publicar otro lote de fotografías relacionadas con el delincuente sexual en las que aparecían, entre otros, el intelectual Noam Chomsky a bordo del avión del multimillonario fallecido.

Ese paquete de fotos, aproximadamente unas 70, incluían varios pasaportes de mujeres censurados, así como mensajes de texto sobre su presunto reclutamiento, y frases de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, escritas en partes del cuerpo femeninas.