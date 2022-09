Got Talent ha cambiado de día de emisión , pero no ha cambiado su funcionamiento. Otra cosa que podría cambiar es el hecho de que un mago nunca se haya hecho con el título de campeón al final de la temporada. Especialmente, después de que Jordi Caps haya conseguido el primer pase de oro de este año y deslumbrar con sus trucos al jurado.

El premio -el acceso directo a la fase final de Got Talent- es, además, doble. Porque Jordi Caps desoyó los consejos de Risto Mejide y decidió presentarse al concurso de Telecinco, aunque el publicista y polémico juez le desaconsejase acudir.

“Estoy aquí para llevarte la contraria”, contestó el concursante a un comentario previo de Mejide en el que hacía alusión a un encuentro previo entre ambos: “Jordi Caps es un mago, que además es un extraordinario mago, al que yo conozco, y en cierta ocasión él me preguntó si venir o no a Got Talent y yo le dije que ni se le ocurriera. Y aquí estás”.