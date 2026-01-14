Jesús Vázquez muestra la foto que tiene en su móvil y da mucho que hablar desde el primer segundo 

El presentador de televisión Jesús Vázquez visitó este martes el programa de La Revuelta de TVE y dejó un momento que está provocando mucho revuelo en redes sociales. No fue a raíz de ninguna pregunta como tal, ni las clásicas, y sí al enseñar varias imágenes de la galería de su móvil.

Vázquez, que ha dejado Mediaset tras más de 25 años, ha firmado por RTVE para, entre otras cosas, presentar el Benidorm Fest 2026, el festival de música que conducirá junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus y que se celebrará en Alicante el 10, 12 y 14 de febrero.

En uno de los retos que le planteó Broncano durante el programa le comentó si se atrevía a mostrar el álbum de fotos de su móvil. El nuevo presentador de la Corporación Pública afirmó no tener miedo y se lanzó a pedir el móvil y mirar las imágenes que tiene en el móvil.

"Gente valiente o gente que tiene dos móviles", ironizó Ricardo Castella, uno de directores del espacio.

Las imágenes de Vázquez

A continuación Broncano cogió el móvil de Jesús Vázquez y miró las imágenes que tenía el presentador. Mostró estas cuatro:

El nieto de su cocinera, que acaba de nacer.

Una captura de Wikipedia con los nombres de los colaboradores de La Revuelta: "Era por si acaso, por si se me olvida algún nombre en el directo".

Una captura de un titular de Fórmula TV en el que se leía "Allá tú se estrena con un 7,5% en la tarde de Telecinco y Aria celebra su final subiendo a un 9,2%".

Una imagen de Jorge Cadaval con la que le felicita cada día.

El momento 'Fórmula TV'

Respecto a la imagen de Fórmula TV, el presentador pidió primero que no lo enseñaran. "Esa no que es recochineo. Es mucho recochineo, me hunde, no me lo hagas", le dijo a Broncano, poniéndose de rodillas para evitar que la enseñara, mientras ambos no paraban de reír.

Al final, Vázquez cambió de opinión y no le importó que la enseñara. "Es una captura del otro día que se estrenó Allá tú y pone que se estrena con un 7,5% en Telecinco", contó el cómico andaluz.

Tras ello, Vázquez decidió mostrar su apoyo al programa y mandó un mensaje de ánimo: "Que os vaya muy bien, ánimo, lo digo en serio, amo ese programa, me ha dado la vida, parte de mi carrera es gracias a ese programa y es una cosa muy loca, sin guiones".