A una holandesa le bastan cinco segundos para retratar una de las principales diferencias entre España y Países Bajos

Una de las tendencias favoritas de la red social de TikTok (también de Instagram o X) es la de comparar culturas, gastronomías, costumbres o formas de vida entre dos países diferentes, ya sean europeos o que pueden localizarse en distintos continentes.

Muchas veces se ven estudiantes que se vienen a España a cursar sus Erasmus o cursos universitarios. También a trabajadores que acuden a ganarse la vida de forma temporal o definitiva. Lo mismo ocurre a la inversa, cuando personas de aquí se mudan al extranjero por cualquier razón y deciden contar sus día a día.

Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el de la creadora de contenido MelissyMadrid (@melissymadrid), una joven holandesa que se ha mudado a Madrid y que cuenta cómo están siendo sus días en la capital.

Las horas de sol

Uno de los cambios más grandes que ha experimentado es el de las horas de luz y el clima, siendo España un lugar en el que el día es mucho más largo que en el norte de Europa.

Para ello, lo ha querido comparar con un vídeo de tan solo cinco segundos en el que muestra cómo es ambos países a las 16:55 horas. El resultado es evidente, ya que en la imagen de España se ve todavía el sol y el día despejado, mientras que en Países Bajos está encapotado y oscuro.

Además, ha aprovechado esas dos imágenes para hacer la siguiente reflexión: "La luz del sol hace a una persona más feliz. Es un hecho, pero ten en cuenta que hay otros factores que también te hacen feliz en un país".

Ta y como se pude comprobar en el portal Meteogram, la hora de salida del sol en Amsterdam para este martes es a las 8:44, mientras que la puesta del sol llega a las 16:53. En cambio, en Madrid, aunque por la mañana solo se ganen siete minutos al salir a las 8:37, por la tarde la cosa cambia al llegar el inicio de la puesta de sol a las 18:09.