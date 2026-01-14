Jorge Morales, experto en energía, avisa del peor error que todos cometemos en casa con los radiadores y da la alternativa perfecta

Pleno invierno, frío en las calles, en las casas las calefacciones tienen que funcionar a pleno rendimiento y la ropa, ¡ay la ropa!, tarda siglos en secarse. ¿La solución rápida que eligen muchos? Colocarla encima de los radiadores.

Pero es un error. La empresa especializada Naturgy, por ejemplo, señala que, efectivamente, las prendas que colocas encima del radiador se acaban secando, pero advierte de que "la eficiencia energética de tu calefacción se reduce y eso acaba repercutiendo en la factura".

Jorge Morales, ingeniero industrial que trabaja en el sector eléctrico español y experto en energía, va más allá y ha asegurado que colocar la ropa sobre los radiadores es directamente "lo peor del mundo mundial".

"Yo tuve una asignatura en la carrera ya hace años, ya peino muchas canas, en la que nos ensañaban a diseñar las aletas de los radiadores solamente. En ingeniería industrial. Era una asignatura de esto", empieza avisando en una entrevista en la Cope.

"Echáis por tierra la tecnología"

"Entonces, claro, nosotros rompiéndonos la cabeza en cómo hay que diseñar el radiador para que luego vengáis y me pongáis la ropa encima. Es que echáis por tierra toda la tecnología. Eso no puede ser", subraya.

Morales admite que entiende "perfectamente" que se haga, pero da algunas alternativas mejores: "Cómo no lo voy a comprender, dónde hay que tender y dónde hay que secar la ropa. Pero lo que hay son accesorios. Hay uno que es muy sencillo. Que es poner una silla enfrente. Te pones una silla enfrente y colocas la ropa, pero no tapes el radiador".

Dos soluciones: la clásica y la moderna

"Este es el de toda la vida, el que tenía mi abuela, y el más fácil", destaca antes de dar otra alternativa: "Pero es que ahora, además, puedes comprar muy fácilmente y son muy baratos, menos de 10 euros, una especie de perchas que se adosa al radiador y lo que haces es que tiendas directamente en esas perchas. El enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero muy poquita. Nada que ver en comparación con tapar completamente el radiador, que eso es un desastre".

Naturgy también da diversas opciones en ese sentido, para poder secar la ropa sin ponerla directamente en el radiador.

Perchas para el radiador: se pueden colgar en el radiador sin llegar a reducir su eficiencia. Son muy prácticas para el secado rápido de toallas y pueden soportar cargas de hasta 8 kg.

se pueden colgar en el radiador sin llegar a reducir su eficiencia. Son muy prácticas para el secado rápido de toallas y pueden soportar cargas de hasta 8 kg. Los tendederos eléctricos: los encontrarás en cualquier tienda de muebles o electrodomésticos. Solo tendrás que escoger el modelo y la potencia y ponerlos dentro de casa.

los encontrarás en cualquier tienda de muebles o electrodomésticos. Solo tendrás que escoger el modelo y la potencia y ponerlos dentro de casa. Otra opción simple pero eficiente es colocar una silla cerca del radiador y poner la ropa sobre el respaldo.

y poner la ropa sobre el respaldo. Si vas a usar la secadora, centrifuga la ropa al máximo antes en la lavadora porque así, el secado consume mucha menos energía.

Consejos para evitar el olor a humedad

También da consejos para evitar olor a humedad que muchas veces se queda impregnado en los tejidos: