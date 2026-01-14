Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Jorge Morales, experto en energía, avisa del peor error que todos cometemos en casa con los radiadores y da la alternativa perfecta
Virales
Virales

Jorge Morales, experto en energía, avisa del peor error que todos cometemos en casa con los radiadores y da la alternativa perfecta

Avisa de que es "lo peor del mundo mundial".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
radiadores
Una persona, comprobando si el radiador calienta.GETTY

Pleno invierno, frío en las calles, en las casas las calefacciones tienen que funcionar a pleno rendimiento y la ropa, ¡ay la ropa!, tarda siglos en secarse. ¿La solución rápida que eligen muchos? Colocarla encima de los radiadores.

Pero es un error. La empresa especializada Naturgy, por ejemplo, señala que, efectivamente, las prendas que colocas encima del radiador se acaban secando, pero advierte de que "la eficiencia energética de tu calefacción se reduce y eso acaba repercutiendo en la factura".

Jorge Morales, ingeniero industrial que trabaja en el sector eléctrico español y experto en energía, va más allá y ha asegurado que colocar la ropa sobre los radiadores es directamente "lo peor del mundo mundial". 

"Yo tuve una asignatura en la carrera ya hace años, ya peino muchas canas, en la que nos ensañaban a diseñar las aletas de los radiadores solamente. En ingeniería industrial. Era una asignatura de esto", empieza avisando en una entrevista en la Cope.

"Echáis por tierra la tecnología"

"Entonces, claro, nosotros rompiéndonos la cabeza en cómo hay que diseñar el radiador para que luego vengáis y me pongáis la ropa encima. Es que echáis por tierra toda la tecnología. Eso no puede ser", subraya.

Morales admite que entiende "perfectamente" que se haga, pero da algunas alternativas mejores: "Cómo no lo voy a comprender, dónde hay que tender y dónde hay que secar la ropa. Pero lo que hay son accesorios. Hay uno que es muy sencillo. Que es poner una silla enfrente. Te pones una silla enfrente y colocas la ropa, pero no tapes el radiador". 

Dos soluciones: la clásica y la moderna

"Este es el de toda la vida, el que tenía mi abuela, y el más fácil", destaca antes de dar otra alternativa: "Pero es que ahora, además, puedes comprar muy fácilmente y son muy baratos, menos de 10 euros, una especie de perchas que se adosa al radiador y lo que haces es que tiendas directamente en esas perchas. El enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero muy poquita. Nada que ver en comparación con tapar completamente el radiador, que eso es un desastre".

Naturgy también da diversas opciones en ese sentido, para poder secar la ropa sin ponerla directamente en el radiador.

  • Perchas para el radiador: se pueden colgar en el radiador sin llegar a reducir su eficiencia. Son muy prácticas para el secado rápido de toallas y pueden soportar cargas de hasta 8 kg.
  • Los tendederos eléctricos: los encontrarás en cualquier tienda de muebles o electrodomésticos. Solo tendrás que escoger el modelo y la potencia y ponerlos dentro de casa.
  • Otra opción simple pero eficiente es colocar una silla cerca del radiador y poner la ropa sobre el respaldo.
  • Si vas a usar la secadora, centrifuga la ropa al máximo antes en la lavadora porque así, el secado consume mucha menos energía.

Consejos para evitar el olor a humedad

También da consejos para evitar olor a humedad que muchas veces se queda impregnado en los tejidos:

  • Elegir un programa corto de lavado: el centrifugado es más rápido y la ropa sale más escurrida. Por lo tanto, se secará antes.
  • Evitar dejar la colada mucho tiempo dentro de la lavadora una vez acabado el ciclo de lavado.
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 