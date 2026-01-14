Restaura un escritorio y se encuentra por casualidad con un pedazo de historia oculto en su interior: "Nunca venderé esto"

A veces, el pasado vuelve a saludarnos cuando menos lo esperamos. Jennifer, una joven restauradora que vive en Tennessee y que está al frente de su negocio, Saved By Design, está más que acostumbrada a encontrarse con monedas o alguna que otra nota vieja en los cajones de los muebles que recupera. No obstante, lo que ha descubierto en el último proyecto que ha subido a TikTok ha sido algo que, literalmente, la ha dejado sin palabras.

Mientras Jennifer trabajaba en la restauración de un escritorio con décadas de historia, se encontró algo escondido en la parte trasera del mueble que la obligó a pararse en seco. No era un papel cualquiera. Era una ventana directa a los días más crudos de la Segunda Guerra Mundial: el ejemplar de un periódico del 10 de diciembre de 1942.

"Encontrar periódicos viejos es bastante común en la restauración; se usaban mucho para reforzar piezas o simplemente se deslizaban detrás de los cajones", explica Jennifer a la revista Newsweek. Pero este ejemplar es distinto. Al desplegarlo sobre el mármol del escritorio, la restauradora comprobó que se trataba de una cápsula del tiempo repleta de titulares que marcaron el rumbo del siglo XX.

La portada del periódico refleja la tensión bélica que se vivía en aquella época. Entre las noticias más destacadas, como la que se ve en la portada, Jennifer pudo leer el avance de las tropas aliadas en África, anticipando un golpe que parecía vital, la victoria de las tropas estadounidenses sobre los japoneses en Nueva Guinea después de tres semanas de larga batalla o, incluso, el decreto de llamamiento a filas para los jóvenes de 18 años.

Sin embargo, a diferencia de otros hallazgos que acaban en el cubo de la basura, Jennifer lo tuvo claro desde un principio y al ver la importancia que tenía el documento, tomó una decisión. "Siempre vendo los muebles, pero esto no lo venderé nunca", afirma tajante en el vídeo que ha publicado en su canal TikTok.

Para evitar que el papel se siga deteriorando, Jennifer ha enmarcado el ejemplar y ha decidido conservarlo. Según explica a la publicación estadounidense, la intención de esta restauradora es mantener el periódico como una forma de respeto hacia los veteranos y las familias que vivieron aquel periodo histórico.