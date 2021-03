Lucía Rivera Romero, sobre el 8-M: "Todavía quedan muchas personas a las que concienciar"

Respuesta: Eso está claro. Con los cuerpos de las mujeres siempre han sido más estrictos. Tenemos la obligación de ir depiladas, la celulitis.. Si tenemos pecho por que lo tenemos, si no por que no lo tenemos.. Considero que es algo con lo que hemos crecido y por desgracia nos han ido inculcando.

Supongo a que somos más libres, y por desgracia porque antes no se contaban las mujeres que morían maltratadas, o la cantidad de chicas que abusan de ellas. Y ahora como tenemos las noticias más cerca y más maneras de verlas, y ya no se esconden tanto, lógicamente nos revolucionamos.

R: Desde luego. Pero no todas las mujeres están obligadas a tener hijos. Eso me parece algo machista.

R: Debería llevarse a cabo pero lo veo muy complicado. Sigo viendo niños muy pequeños con una mentalidad machista. El machismo y el dar por hecho que la mujer es inferior, es algo que se respira. Siguen existiendo países en el que las mujeres son esclavas y sólo las usan para tener hijos. Yo me he criado en una casa rodeada de mujeres, y siempre me han impuesto libertad y me han inculcado que los dos sexos somos IGUAL DE VÁLIDOS.