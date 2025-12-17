Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Madiar, comandante ucraniano, sobre Putin: "Para un anciano en un búnker, detener la guerra significaría destruirse a sí mismo"
Según el militar, el objetivo del presidente ruso con las negociaciones es aliviar la presión de las sanciones internacionales.

Rafael Gómez
Un soldado ucraniano, en una imagen de archivo
Un soldado ucraniano, en una imagen de archivoUkrinform/NurPhoto vía Getty Images

Cuatro meses han transcurrido ya desde que el pasado 15 de agosto el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieran en la ciudad de Anchorage, en Alaska, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

Pese a las constantes conversaciones diplomáticas y a las palabras de Trump de que el final del conflicto armado en Ucrania está "más cerca que nunca", la realidad es que las posturas de ambas partes continúan alejadas.

Así lo ha demostrado este mismo martes el propio Putin, quien, en un discurso a los altos mandos militares rusos, ha insistido en buscar las "vías diplomáticas" para la paz, pero siempre bajo sus propias condiciones.

En ese sentido, el comandante de los sistemas de vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi (también conocido como Madiar), ha asegurado que Putin no está buscando poner fin a la contienda con las negociaciones de paz. Según el militar ucraniano, el verdadero objetivo del mandatario ruso es aliviar la presión de las sanciones internacionales que perjudican a la economía rusa.

"Ahora no vemos otra salida que seguir luchando, aunque aparezca un atisbo de esperanza: para un anciano en un búnker, detener la guerra significaría destruirse a sí mismo", ha afirmado Madiar en referencia a las intenciones de Putin.

"No veo ninguna lógica en las negociaciones hasta ahora"

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, la misma opinión que Madiar comparten también en la 13ª Brigada de la Guardia Nacional Khartiia de Ucrania.

Yuri Butusov, miembro de la citada brigada ucraniana, ha asegurado, en relación a las posibilidades de que se alcance un acuerdo de paz, que no encuentra "ninguna lógica en las negociaciones hasta ahora".

"Moscú continúa su ofensiva. Para Putin, las negociaciones tienen como objetivo bloquear nuevas sanciones; son una herramienta para dividir el frente unificado antirruso en los países de la OTAN, en Europa y en EEUU", ha destacado Butusov.

