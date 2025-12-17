Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Probamos y puntuamos la comida preparada para llevar de ALDI: ¿Merece la pena?
Virales 

Álvaro Palazón 

Nuevo Huffeando con Pablo y nuevo programa probando comida de supermercados, en esta ocasión volvemos por los fueros alemanes y después de probar la comida para llevar de LIDL, probamos a su hermano mellizo ALDI. 

El supermercado alemán tiene una importante sección de comida para llevar y el influencer Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, y Álvaro Palazón han dado buena cuenta de ello probando la mayoría de comida del supermercado. 

Además, en estas fechas tan señaladas que diría el rey Juan Carlos I, el gigante alemán tiene una sección gourmet para Navidad donde hay platos casi listos para comer con los que dar el pego en la cena familiar de turno. 

¿Cuánto cuesta? ¿Merece la pena? Todo a un click...

