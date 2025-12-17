El tiempo en Navidad: llegan 'buenas noticias' y una novedad para Año Nuevo

Ya están aquí y lo sabes. Las compras navideñas, los preparativos para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, el catálogo de cuñadeces y, sí, los pronósticos meteorológicos para saber qué tiempo hará esta Navidad.

De momento parecen llegar lo que muchos calificarían de 'buenas noticias'. Según Eltiempo.es la previsión para las fechas clave, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, es que serán jornadas frías "por encima de lo habitual" y secas, tomando como referencia las medias climáticas de los últimos 30 años.

El portal especializado en meteorología explica que durante estas fiestas el ambiente será "más seco de lo habitual", aunque sí habrá posibles episodios de nieve en varias zonas de España.

Por regiones, detalla un previsible 'déficit de lluvias' en el oeste peninsular con una Navidad más seca de lo habitual en Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla y León y Andalucía occidental. Asimismo prevé un ligero déficit en el centro peninsular y valores cercanos a la media en el este peninsular y el Mediterráneo.

Siempre con el matiz de que con semanas de margen hay posibilidad de ciertos cambios en los patrones atmosféricos, Eltiempo.es apunta que el invierno astronómico que arranca este domingo vendrá con menos agua y más frío, especialmente en los días más cercanos a Año Nuevo, alrededor del cual se espera cierta caída de los termómetros.

Para la próxima semana, con las fechas de Nochebuena y Navidad entre medias, el tiempo será "homogéneo" en gran parte de la Península Ibérica, hablando el medio de un ambiente "claramente invernal" pero sin grandes extremos que sí irán a más ya en enero.

El comienzo de 2026 contrastará con lo que ha ocurrido otros años, que se estrenan con temperaturas más suaves. No será el caso en esta ocasión, que se prevé bastante frío en buena parte de España.