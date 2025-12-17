Los arqueólogos submarinos visitan una isla sumergida y topan con el hallazgo lujoso del desenfreno extremo

Importante descubrimiento bajo las aguas del Mediterráneo. Un equipo de arqueólogos submarinos del Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM) ha hallado el pecio de un barco frente a la isla de Antírrodos. La isla, que a día de hoy se encuentra completamente sumergida, formaba parte del gran puerto de Alejandría, ciudad que fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a. C.

En concreto, los arqueólogos han encontrado una vigas de madera de 28 metros de largo que pertenecerían a un barco de 35 metros de eslora y 7 metros de manga. Desde el IEASM apuntan a que la embarcación data de la primera mitad del siglo I d. C. y está construido con un pabellón central y un camarote lujosamente decorado.

El responsable de la excavación, Franck Goddio, ha destacado, en declaraciones al medio de comunicación británico The Guardian, que el hallazgo "es muy emocionante, porque es la primera vez que se descubre un barco de este tipo en Egipto".

"Estos barcos fueron mencionados por varios autores, como Estrabón, y también aparecían representados en la iconografía. Pero nunca antes se había descubierto un barco real", ha subrayado Franck Goddio.

El lugar de celebración de grandes fiestas

El propio geógrafo y escritor griego Estrabón definió a esos barcos como embarcaciones lujosas divididas en dos pisos que recordaban a un palacio. Según el autor, allí se desarrollaban grandes fiestas en las que los invitados bailaban en un ambiente de desenfreno extremo.

Según ha precisado el Instituto Europeo de Arqueología Submarina, el pecio del barco ha sido encontrado a menos de 50 metros del templo de Isis, un lugar de gran importancia que Goddio ya había excavado anteriormente.

En ese sentido, el responsable de la excavación ha mencionado que la lujosa embarcación pudo haber naufragado durante la destrucción del templo de Isis alrededor del año 50 d. C.