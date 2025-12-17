Los Óscar se retransmitirán gratis en todo el mundo por Youtube a partir de 2029

Una decisión que marcará un antes y un después en Hollywood. Tras décadas en la cadena ABC, los Óscar dicen adiós a la clásica televisión para mudarse a Youtube. La ceremonia de entrega de los Premios Óscar se retransmitirá de forma gratuita a partir de esa fecha en todo el mundo en la plataforma de video online gracias a un acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la red social, con una duración inicial de cinco años (de 2029 a 2033).

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", han señalado a través de un comunicado firmado por la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

No será lo único que podamos ver en la plataforma de Google, pues el pacto también recoge todo aquello que esté relacionado con los premios, como es el caso de la alfombra roja, las nominaciones, la comida de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y todos aquellos eventos y actividades relacionados con los premios.

El objetivo de esta medida es que el público de los Óscar se multiplique y tenga una mayor accesibilidad, pues gracias a la plataforma la audiencia potencia de los premios será de 2.000 millones de personas (aquellos que tienen acceso a YouTube). Además, gracias a esta iniciativa los usuarios podrán disfrutar de la gala (y resto de actividades) en diferentes idiomas, con subtítulos y pistas de audios.

El acuerdo cobra especial sentido si se observan las bajas cifras de espectadores en la televisión estadounidense, que ha pasado de tener un 64% de la tarta a un 43,7% en apenas cuatro años, tal y como recogen desde la medidora Nielsen este noviembre y en 'El País'. Con este paso histórico, los Óscar se convierten en el primero de los cuatro grandes (Grammy, Emmy, Tony y Óscar) que abandona la retransmisión televisiva.