En una ciudad lanzan la campaña para viajar gratis en el autobús siempre que se hagan 20 sentadillas correctamente

El transporte público está de plena actualidad en España después de que el Gobierno haya anunciado el lanzamiento de un abono único de transporte para todo el país por 60 euros al mes. Por esa cantidad (que se rebaja a 30 euros mensuales para los menores de 26 años), los ciudadanos podrán viajar a través de todos los trenes de Cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal.

Sin embargo, en Rumanía, concretamente en la ciudad de Cluj-Napoca, hay una iniciativa aún más llamativa a través de la que los viajeros pueden viajar gratis en autobús si deciden hacer algo de deporte.

La asociación Sports Festival, con el apoyo del Ayuntamiento de Cluj-Napoca y el Consejo Local, ha puesto en marcha una campaña dedicada a la salud en la que se les ofrece a los ciudadanos la posibilidad de obtener billetes de autobús a cambio de hacer 20 sentadillas.

Para hacer realidad la curiosa medida, en cada una de las paradas de autobús de la ciudad rumana se ha instalado una cabina inteligente con una cámara de vídeo. Cuando la máquina registra 20 sentadillas realizadas correctamente en un máximo de dos minutos, imprime automáticamente un billete válido para un viaje en la red urbana de autobuses.

14.000 billetes vendidos

Tal y como recoge el medio de comunicación rumano Spotmedia.ro, el sistema se implementó inicialmente en 2020 con motivo de la Semana Europea del Deporte. Su gran éxito entre los viajeros hizo que se prolongara y se repitiera en ediciones posteriores.

En 2020, el precio de un billete de autobús urbano en Cluj-Napoca era de 2,5 lei (aproximadamente 0,5 euros, al cambio actual). A día de hoy, el coste se ha incrementado hasta 3,5 lei, el equivalente a unos 0,7 euros.

La iniciativa de convalidar sentadillas por billetes de autobús gratuitos tenía una duración prevista de dos semanas y ha acabado generando más de 14.000 billetes durante la fase piloto.