Comprobar Bonoloto hoy: resultado del miércoles 17 de diciembre

El resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 10, 11, 13, 17, 33 y 36, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 0.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

Combinación ganadora: 10, 11, 13, 17, 33 y 36

Número complementario: 1

Reintegro: 0

En el sorteo de la Bonoloto administrado por Loterías y Apuestas del Estado podrás participar seleccionando una combinación de 6 cifras que se encuentran entre el número 1 y el 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones con apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. El precio por apuesta es de 0,50 euros. Aunque en el caso de apuestas sencillas, cómo mínimo se han de rellenar dos bloques (2 apuestas), por lo que el coste mínimo para jugar al sorteo de la Bonoloto es de 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.