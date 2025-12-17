Lo que dicen en Italia sobre la ruptura de Alcaraz y Ferrero va a escocer a algunos en España

La Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo más antiguo y prestigioso de Italia, ha dedicado un largo y extenso artículo sobre la ruptura entre el tenista murciano Carlos Alcaraz y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, han anunciado su ruptura tras siete años y medio lleno de títulos.

Ferrero empezó a entrenar a Alcaraz cuando este tenía nada más y nada menos que 15 años y separan sus caminos tras acumular 6 Grand Slam y 8 Máster 1.000. Este inesperado terremoto ha causado cientos de miles de reacciones en redes sociales, pero lo que ha dicho el citado medio italiano va a dar que hablar en España y a algunos les escocerá.

El articulista Luigi Ansaloni ha intentado desglosar los posibles motivos de un "divorcio" y hay una frase en concreto que va a dar para debatir durante horas. Arranca el artículo recordando el documental de Netflix del murciano, Carlos Alcaraz: A mi manera. "Habría bastado para comprender que sus ideas no coincidían", ha esbozado.

Lo que añade justo después es de lo que más va a dar que hablar: "Para aventurar una provocación, se podría decir que el entrenador español quería que su protegido se transformara en... Jannik Sinner".

Las críticas de Ferrero (públicas) a Alcaraz

Destacan que es evidente que Alcaraz trabajo duro, pero que "no es ningún secreto que al español le gusta a menudo 'distraerse', con tardes en su querida Ibiza, largas vacaciones y mucha división".

Recuerdan, por tanto, algunas "críticas públicas" de Ferrero a su tenista, como cuando dejó caer que "se necesita un equilibrio entre vacaciones, entrenamiento y motivación". Para el diario italiano es más sorprendente el "timing", por el hecho de cambiar de entrenador en plena pretemporada. "Un mes antes del inicio del primer Grand Slam de la temporada, es francamente increíble para un jugador del calibre de Alcaraz", han opinado.

El articulista especula que entre las posibles razones del "divorcio" es que Alcaraz probablemente tomó una decisión "a lo Sinner". "Si juega a su nivel, el murciano es inalcanzable para cualquiera, pero para seguir superando a Jannik en el futuro, podría ser necesario algo diferente... Y es probable que Carlos busque algo diferente", ha rematado.