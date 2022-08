Mi hijo de 10 años ha visto porno por primera vez. Así fue nuestra conversación

“¡Un hombre le metió la cola en la boca!”, me explicó a gritos.

Llevaba tiempo temiendo que llegara esa edad en la que necesitaría su propio móvil, en parte porque me parecía que era como darle una máquina de porno de bolsillo. No sé por qué, pero me parecía que el porno era menos accesible en el iPad, ya que lo usa sobre todo para jugar mientras está sentado a mi lado. Reviso regularmente lo que ve y con quién habla, pero soy una madre soltera que trabaja a jornada completa; mentiría si dijera que superviso cada segundo que usa su dispositivo.

En resumen: pensé que aún me quedaba tiempo hasta llegar a la conversación sobre el porno.

Sin embargo, tenía claro que quería transmitirle algunas ideas básicas: 1) No me he enfadado, la curiosidad por el sexo es natural. 2) El porno es para adultos, no para niños. 3) El porno no es educación sexual y no refleja necesariamente la realidad.

El tercer punto fue el más difícil de explicar. Cuando le dije que el porno está hecho por actores, me contestó: ”¿Cómo que actores? La cola del hombre de verdad estaba dentro de la boca de la mujer”.

Respiré hondo. Sí, la cola estaba realmente en su boca. Pero el porno es un entretenimiento para adultos y no refleja necesariamente cómo es el sexo entre dos personas. (Esto llevó a otra conversación sobre el trabajo sexual, que le dije que era un trabajo como cualquier otro).