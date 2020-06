Pablo Motos: "Ahora según dices 'buenos días' ya te llaman facha"

Motos ha lamentado que ya “da miedo” hablar de esto porque “estamos viviendo un nivel de insultos no sólo en el Congreso de los Diputados sino en la vida en general” que “ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el Gobierno” es catalogado como “facha”.

En el plató del programa estaba el actor Santiago Segura, que ha subrayado que “las derechas” siempre le han dado “un poquito de grima” porque “siempre te ha dicho lo que tienes que leer, cómo tienes que vestir”. “Por eso, que me llamen facha me parece terrible”, ha lamentado.

″¿Hay algo menos democrático que que no se pueda opinar?”, se ha preguntado Motos, que ha asegurado que “convertir a una persona que piensa diferente a ti en tu enemigo es un salto muy grande”.

La conversación ha tenido lugar después de la enorme polémica que envolvió hace unos días a Santiago Segura por un tuit en el que decía: “Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos. Banderas,himnos, caceroladas,odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonia.. Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias”.

Sin embargo, a muchos no les gustaron las palabras que eligió para hacerlo, ya que le acusaron de equidistante. Más aún cuando, tras leer muchas de las críticas, añadió: “Yo no he comparado nada, me merecen respeto la gente de izquierdas y de derechas, lo que no soporto es la estupidez, la incompetencia y los fanatismos, vengan de donde vengan”.