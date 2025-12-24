Un nuevo brote de gripe aviar en una granja de Lleida pone en alerta a Cataluña
La Generalitat apunta a un animal silvestre como posible origen del brote.
Alerta por gripe aviar en Cataluña. Los técnicos de la Generalitat catalana han detectado un brote de gripe aviar en una granja ubicada en la provincia de Lleida, en la que se sacrificarán todos los animales y en torno a la que se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de diez kilómetros.
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado este miércoles en conferencia de prensa de que, tras conocerse este brote, se han inspeccionado el resto de granjas ubicadas inicialmente en el radio más próximo a la afectada, en las que no se ha detectado hasta el momento rastro de la enfermedad.
Ordeig ha apuntado a un animal silvestre como posible origen de este brote de gripe aviar, de la que hay otros catorce focos activos en España.
-- Noticia de última hora en ampliación --