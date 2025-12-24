Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un nuevo brote de gripe aviar en una granja de Lleida pone en alerta a Cataluña
Sociedad
Sociedad

Un nuevo brote de gripe aviar en una granja de Lleida pone en alerta a Cataluña

La Generalitat apunta a un animal silvestre como posible origen del brote.

EFE
Agencias
Científica con muestras de gripe aviar.Getty Images

Alerta por gripe aviar en Cataluña. Los técnicos de la Generalitat catalana han detectado un brote de gripe aviar en una granja ubicada en la provincia de Lleida, en la que se sacrificarán todos los animales y en torno a la que se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de diez kilómetros.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado este miércoles en conferencia de prensa de que, tras conocerse este brote, se han inspeccionado el resto de granjas ubicadas inicialmente en el radio más próximo a la afectada, en las que no se ha detectado hasta el momento rastro de la enfermedad.

Ordeig ha apuntado a un animal silvestre como posible origen de este brote de gripe aviar, de la que hay otros catorce focos activos en España.

-- Noticia de última hora en ampliación --

EFE
Agencias