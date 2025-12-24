Preguntan a Sarah Santaolalla qué cree que va a decir Felipe VI en el mensaje navideño y le hace una importante petición

La comunicadora y jurista Sarah Santaolalla, una de las activistas más reconocibles este año en la televisión, especialmente por sus mensajes reivindicativos, ha sido preguntada sobre qué piensa que va a decir el rey Felipe VI en el mensaje navideño.

El 24 de diciembre no solo es Nochebuena en España, también se vive un momento importante en el país. Miles de familias se reúnen para cenar por la noche y abrir los regalos que Papa Noel trae desde el Polo Norte, pero entre medias está el famoso discurso navideño del rey a las 21:00 horas, siendo su discurso más importante del año.

Lo curioso es que es un mensaje aprobado por el propio Gobierno, por lo que los 15 minutos que suele durar el discurso han sido revisados antes de su emisión. Normalmente, se habla de la actualidad. Y allí está Santaolalla, para expresar lo que le gustaría que dijera y por qué.

La petición de Santaolalla al rey

En primera instancia, ha dejado claro que al rey le pide "pocas cosas" por una razón muy sencilla: "Soy abiertamente republicana y no hay figura que me parezca más desigual en la sociedad a la monarquía".

Pero se ha atrevido este año a hacer una petición por todo lo que ha ocurrido: "Yo creo que este año es el año de las víctimas y espero que el rey y el jefe del Estado se acuerde de las 230 víctimas de Carlos Mazón, las víctimas de la DANA".

"Espero que se acuerde de las 7.291 víctimas de la señora Ayuso, víctimas de las residencias. Espero que se acuerde de las víctimas de los cribados en Andalucía, de todas estas mujeres que no llegó a tiempo un cribado y que han muerto", ha reivindicado.

No se ha olvidado tampoco de las víctimas de Gaza: "Espero que se acuerde de las víctimas en general, que en este país ha habido muchas este último tiempo e incluso en otros sitios".

El año "de las víctimas"

Santaolalla concluye que, como es el año de las víctimas, "pueda acordarse de ellas, de las de la violencia de género y de todas las que hemos tenido que lamentar este año, más allá de que él hablará de la crispación y de la vivienda".