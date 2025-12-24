Un prestigioso historiador revela con qué personaje de la historia de España se compara el rey Juan Carlos en sus memorias

Las memorias del rey Juan Carlos I, publicadas bajo el título Reconciliación, siguen dando mucho de qué hablar, y en estos días de celebraciones serán uno de los principales temas de conversación en las mesas de los españoles. Un buen número de expertos ha analizado lo que cuenta el emérito a lo largo de sus más de 500 páginas, y hay opiniones para todos los gustos.

Uno de los últimos en pronunciarse sobre las memorias de Juan Carlos ha sido el catedrático en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, autor de numerosos estudios sobre la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Y lo ha hecho en La Noche en 24 Horas, el programa que conduce Xabier Fortes en TVE. Allí ha desvelado una cuestión del libro que hasta la fecha había pasado desapercibida.

"Él se pone como una persona que le obligan a un exilio desde el principio, que le obligan a la soledad, que está en un territorio que no es el suyo, que su padre está en el exilio...", ha contado Julián Casanova. Al hilo de esto, ha puesto el foco sobre la curiosa comparación histórica que hace Juan Carlos en sus memorias.

"Los dos amamos España"

"Hay un momento en el que él se compara con Azaña. Lo dice claramente: 'Los dos hemos padecido el exilio, los dos hemos cargado con este problema de España, los dos amamos España'", ha destacado el catedrático de Historia Contemporánea, quien establece una clara diferenciación con lo que el emérito dice sobre Francisco Franco.

"Con Franco, sin embargo, el hilo conductor es un elogio. Además, se pone muy parecido a él, austeridad... sabemos por la hermana de Franco que se compraba hasta los calzoncillos", ha desvelado también Julián Casanova. De igual manera, ha subrayado que Juan Carlos insiste constantemente en que "están al servicio de España, y para estar al servicio de España trabajan las 24 horas... él está siempre conectado con lo que Franco hizo".

Sobre el dictador y su régimen, el historiador aragonés ha señalado que en las memorias del emérito "nunca hay una alusión al pasado infame, a la tortura, a la violación de los derechos humanos...". Su connivencia con Franco ha sido una de las cuestiones más criticadas por los expertos, alertando de los peligros que entraña que el emérito alabe al dictador.