Países que valoran la felicidad por encima de un crecimiento económico infinito

“En Nicoya, el ritmo de vida es diferente, no es una sociedad materialista”, señala el costarricense Mariano Rojas, experto en felicidad y profesor de economía en la Universidad Internacional de La Rioja (España): “Pero no es solo en Nicoya. En todo el país el nivel de felicidad es alto”.

Curiosamente, este indicador de resiliencia humana se ha logrado en una región que no es rica y donde la mayoría de las personas sobreviven con la tradicional agricultura de subsistencia. Los equipos de investigación que estudian los motivos por los que esta población es tan longeva señalan el valor que dan a los estrechos lazos sociales y su profundo sentido de comunidad.

Para quienes creen que el dinero da la felicidad, Costa Rica es una paradoja. Este pequeño país de Centroamérica no es especialmente rico: solo dispone de la quinta parte de riqueza per cápita que Estados Unidos, pero supera a su gigantesco vecino norteamericano en numerosos indicadores de bienestar, no solo en esperanza de vida. Está varios puestos por encima de Estados Unidos en la clasificación del Informe Mundial de la Felicidad 2020 de las Naciones Unidas, que califica a los países basándose en cómo de felices se perciben sus poblaciones.

Costa Rica emplea mayor porcentaje de producto interior bruto en educación que casi cualquier otro país: un 8% comparado con el 5% de Estados Unidos. La mejor universidad del país es pública y la financia el Gobierno. Además, consigue todo esto con una huella ecológica per cápita que es la tercera parte de la de Estados Unidos.

De hecho, según el Happy Planet Index, que mide el bienestar sostenible en todo el mundo, Costa Rica tiene el nivel más alto de felicidad con la huella ecológica más baja.

Según Rojas, el éxito de Costa Rica se debe en gran parte a la inversión estatal en sanidad, en educación y en vivienda asequible. El país cuenta con fondos para realizar estas inversiones gracias a una decisión radical que tomó en 1948: desmantelar el ejército y redirigir el presupuesto a los servicios públicos.

Costa Rica no es perfecto, su nivel de pobreza y de desigualdad salarial son relativamente altos, pero el país es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la economía se centra en mejorar la vida de las personas en lugar de buscar el crecimiento infinito. Esto cuestiona la popularizada idea de que el PIB, una medida general y rudimentaria del éxito económico, es el único indicador que cuenta.

Son muchos los economistas que esperan que el mundo sea consciente de esta sea lección cuando los países se embarquen en el monumental desafío de recuperarse del actual colapso económico relacionado con la pandemia. Es una oportunidad para repensar a quién sirven las economías y en cómo reconstruirlas; para dar a las personas una vida que merezca la pena y coger el camino que evite la destrucción climática.

La idea del PIB surgió en un momento no muy distinto del actual. El economista Simon Kuznets ideó la métrica en la década de 1930 para analizar los progresos de los países para recuperarse de la Gran Depresión, período que se caracterizó por un elevado desempleo y una gran desigualdad. El PIB calcula el valor de los bienes y servicios intercambiados dentro de un país.

“A partir de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los estados comenzaron a utilizar el PIB para controlar su progreso”, señala Diane Coyle, que codirige el Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge. El PIB se convirtió en sinónimo de éxito de un país.

Pero incluso Kuznets sabía que era una medida imperfecta, ya que obviaba importantes áreas de la economía, como el trabajo no remunerado (cuidar de los niños, etc.), el voluntariado o factores como el bienestar personal. Kuznets reconoció que tampoco tenía en cuenta la repartición de la riqueza y los beneficios económicos del país entre la población.

Coyle añade que el PIB también ignora los recursos naturales de un país: los bosques que sostienen la vida silvestre y absorben el dióxido de carbono, las vías fluviales que los atraviesan y los minerales depositados bajo tierra. Según Coyle esto ha supuesto que “haya sido posible ignorar el coste del cambio climático” mientras se registran unos PIB cada vez más altos.