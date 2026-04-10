Así puedes modificar una declaración de la renta ya presentada

Aunque tienes hasta el 30 de junio para presentar la declaración de la renta, son muchos los contribuyentes que ya han presentado el trámite de IRPF con Hacienda. Las prisas no son buenas consejeras, pero es normal que a más de uno le pueda la ansiedad, ya sea por recibir la devolución pronto o por finalizar el trámite lo antes posible.

El mayor problema en este sentido es que puedes cometer errores, por ejemplo en tu información personal, en las ganancias obtenidas a lo largo del año u olvidando alguna de las deducciones a las que tienes derecho.

Si has cometido un error en la renta y te has percatado después de presentarla, es normal que sientas pánico ahora mismo. Sin embargo, debes saber que existe solución: Hacienda permite modificar declaraciones. Debes ser rápido, eso sí, porque una vez han revisado y aprobado tu borrador todo se complica.

Cómo modificar una declaración de la renta ya presentada

El proceso es bastante sencillo. Sólo tienes que entrar en la web de la Agencia Tributaria y dirigirte al apartado de Renta. Después tienes que seleccionar la opción de Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB). Ahora debes identificarte con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

Acto seguido abre el apartado de Servicios Disponibles y entra en Modificar Declaración. El sistema te preguntará si quieres continuar con tu última sesión de trabajo, pulsa en aceptar para poder solventa los errores que has cometido en la renta.

Aquí se abren dos opciones:

Rectificar autoliquidación : selecciona esto si el error te perjudica a ti. Por ejemplo, si has olvidado una deducción que te ayude a pagar menos o a ahorrar dinero.

: selecciona esto si el error te perjudica a ti. Por ejemplo, si has olvidado una deducción que te ayude a pagar menos o a ahorrar dinero. Declaración complementaria: si el error perjudica a Hacienda, por ejemplo, si has olvidado añadir una ganancia por la que debes tributar.

Una vez hayas cambiado los datos, el sistema calculará automáticamente la diferencia respecto a la declaración ya presentada. El resultado será distinto. Ya sólo tienes que pulsar en Validar y en Presentar declaración.

Debes completar este proceso antes de que la Agencia Tributaria apruebe tu declaración y proceda al ingreso o a cobrarte. Puedes comprobar en qué punto se encuentra tu declaración de la renta accediendo a los estados de Hacienda.

Si te has dado cuenta del error después, debes presentar un escrito de rectificación formal, por lo que entras en un proceso más tedioso.

Si el error te perjudica, puedes enviar una reclamación a través de la web de Hacienda explicando el error y adjuntando las pruebas que sean necesarias, por ejemplo, facturas o certificados de donaciones.

En el caso de que la equivocación perjudique a la Agencia Tributaria, debes presentar una declaración complementaria. En estos casos, Hacienda tiene hasta cuatro años para enviarte un aviso y sancionarte.