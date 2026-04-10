Facua lo confirma: el combustible vuelve a tener el mismo precio que en los días previos a la rebaja de impuestos

La asociación Facua denuncia que el precio del gasóleo "alcanza el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal del Gobierno". Por ello, la plataforma insiste en reclamar al Ejecutivo "la fijación de precios máximos, ya que las rebajas fiscales benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes". A las horas de la bajada de impuestos, Facua ya detectó que algunas estaciones asumieron el margen.

Ahora, Facua asegura que en su último análisis se pone de manifiesto que "el gasóleo alcanza ya el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno". En concreto, asegura que el litro en las gasolineras de la Península ha alcanzado una media de 1,911 euros por litro de gasolina. Es el precio que se vio el 19 de marzo, tres días antes de que el Consejo de Ministros aprobara la bajada del IVA.

La plataforma que lidera Rubén Sánchez asegura además que las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno (rebaja del IVA y también del impuesto especial sobre los hidrocarburos) supusieron una bajada media de 19,2 céntimos a los días, a pesar de que la bajada real y efectiva (si las estaciones de servicio hubieran repercutido de verdad la bajada de impuestos) debió ser de 23,3 céntimos de media.

De hecho, Facua enfatiza que mientras la gasolina está este viernes en una media de 1,911 euros el litro, mismo precio que el visto tres días antes de la rebaja impositiva; el diésel está experimentando un aumento similar. El sábado 21 de marzo, un día después de que el Gobierno anunciara las medidas contra los efectos económicos de la guerra en Irán, el precio medio del diésel estaba en los 1,963 euros por litro.

Solo seis días después el precio del diésel había caído a los 1,771 euros por litro. Pero al séptimo día inició una nueva "escalada de subida en los surtidores" que "acumula ya 14 céntimos hasta la mañana de este viernes 10 de abril": este viernes el diésel está en un precio medio de 1,882 euros por litro.

Una petición a la CNMC y el papel de los impuestos

El Gobierno optó por rebajar el IVA en lugar de por topar precios, algo que para Facua es un error. La asociación de consumidores realizó una encuesta y avanzó que la mayoría de los consumidores optaban por topar los precios de los surtidores. Por otro lado, países como Lituania han decidido dejar las estaciones de servicio y rebajar a la mitad el precio de sus billetes de tren.

Por otro lado, otras asociaciones de consumidores como la OCU han seguido de cerca la evolución de precios de los surtidores y también advirtieron, antes de que el Gobierno anunciara sus medidas, de cómo estos estaban subiendo a pesar de que en España todavía no se tenían por qué notar los efectos del cierre del estrecho de Ormuz. Eso llevó a la OCU a solicitar a la CNMC que investigara qué estaba pasando en gasolineras.

Lo llamativo es que antes de que el Gobierno anunciara la rebaja fiscal muchas voces estaban asumiendo que tal iniciativa no se llevaría a cabo porque los precios altos en los hidrocarburos benefician al fisco. Es una afirmación que merece matices, sobre todo porque un informe del FMI advertía que en realidad gravámenes como el impuesto especial a los hidrocarburos en realidad lo que hacen es amortiguar esas subidas.