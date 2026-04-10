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Confirmado por Bruselas: la Unión Europea se encamina a la "estanflación" a pesar de la tímida reapertura del estrecho de Ormuz
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Confirmado por Bruselas: la Unión Europea se encamina a la "estanflación" a pesar de la tímida reapertura del estrecho de Ormuz

La Comisión Europea advierte de bajo crecimiento y subida de precios incluso tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán: el impacto económico ya está en marcha.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un mapa de MarineTraffic, del 15 de marzo de 2026, ilustra el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz.
Un mapa de MarineTraffic, del 15 de marzo de 2026, ilustra el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz.Jonathan Raa / NurPhoto via Getty Images

La tregua entre Estados Unidos e Irán ha dado un respiro… pero no una solución.

Y Bruselas lo tiene claro: la economía europea se enfrenta a un escenario complicado en los próximos meses. Y tiene nombre técnico, pero consecuencias muy reales: estanflación.

Es decir, una combinación de crecimiento débil y subida de precios que puede afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos.

Qué está pasando realmente

El aviso llega desde uno de los máximos responsables económicos de la Unión Europea.

El comisario Valdis Dombrovskis ha reconocido que, aunque el alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio es "un paso positivo" y puede aliviar parcialmente la crisis energética, no cambia el fondo del problema.

"Está claro que nos enfrentamos a un shock estanflacionario", ha advertido.

En otras palabras: la economía europea ya está sintiendo el golpe.

Crecimiento más débil de lo previsto

Antes del conflicto con Irán, las previsiones eran moderadamente optimistas.

La Comisión Europea estimaba un crecimiento del 1,4% este año. Pero ese escenario está a punto de revisarse a la baja.

Los nuevos cálculos apuntan a que el crecimiento podría reducirse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales, dependiendo de cuánto tarden en estabilizarse los precios de la energía.

Y ahí está una de las claves.

El papel decisivo del estrecho de Ormuz

Aunque el alto el fuego incluye la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, la incertidumbre sigue siendo enorme.

Este paso marítimo es uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Y cualquier limitación o control sobre él tiene impacto directo en los precios energéticos.

De hecho, inversores y analistas coinciden en que la verdadera recuperación dependerá de lo que haga Irán con ese estrecho más allá de estas dos semanas.

El otro lado del problema es la inflación.

Las estimaciones de la Comisión apuntan a que los precios podrían subir hasta un punto porcentual más este año. Y si la crisis energética se prolonga, el aumento podría ser aún mayor en los próximos ejercicios.

Eso significa energía más cara… y, en cadena, productos y servicios más caros.

Medidas de urgencia… con límites

Varios países europeos ya están reaccionando.

Países como España, Italia o Polonia han aplicado medidas para amortiguar el impacto, como recortes de impuestos sobre el combustible. El objetivo es proteger a empresas y consumidores.

Pero Bruselas lanza una advertencia clara: no se puede gastar sin control.

El margen fiscal es más limitado que en crisis anteriores, y existe el riesgo de que la respuesta económica termine generando nuevos problemas, como un aumento excesivo del déficit.

Un equilibrio delicado

La Comisión Europea se enfrenta ahora a un dilema complejo. Por un lado, necesita actuar para evitar que la crisis energética golpee con más fuerza. Por otro, quiere evitar que el gasto público se dispare.

Y todo ello en un contexto de alta incertidumbre, donde el conflicto en Oriente Medio sigue sin resolverse del todo.

Un escenario que ya está en marcha

La clave es que el impacto no es futuro. Ya está ocurriendo.

Aunque la reapertura de Ormuz ha evitado un escenario peor, no ha sido suficiente para frenar el deterioro económico. La inflación sigue presionando y el crecimiento pierde fuerza.

En mayo, Bruselas actualizará sus previsiones oficiales. Pero el mensaje ya está sobre la mesa: Europa se adentra en un periodo complicado, en el que crecer será más difícil… y vivir, más caro.

La palabra puede sonar técnica. Pero sus efectos serán muy concretos.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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