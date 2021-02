Paz Herrera, mítica de 'Pasapalabra', habla del dinero que pagó a Hacienda al ganar el bote

Paz Herrera es uno de los rostros más míticos de los concursos en España. La cántabra se hizo famosa por ganar el bote de Pasapalabra, de 1,3 millones de euros.

Ahora, Herrera sigue mostrando su extenso conocimiento como colaboradora del concurso de TVE El Cazador, donde compite contra otros participantes que quieren ganar el premio del programa.

En plena polémica sobre la marcha de los youtubers a Andorra para pagar menos impuestos, Herrera ha concedido una entrevista a El Confidencial en la que ha hablado de su caso particular.

La concursante ha explicado que ella tuvo que pagar a Hacienda un 54% de lo que ganó en el programa que ahora emite Antena 3 “y me parece mucho, qué quieres que te diga”.

“Durante mi etapa en Pasapalabra se bromeaba mucho con eso, con que íbamos a ir a medias Hacienda y yo, porque en aquel momento era el 48%, pero es que a mí me tocó pagar el año que más se pagaba en Cantabria. Estamos hablando de una diferencia del 6% frente a lo que han pagado otros, y eso en cifras tan altas pueden ser 100.000 euros. Pero bueno, es así, el que más gana, más aporta. Eso quiere decir que estás ganando mucho, así que siempre es mejor pagar mucho que pagar poco”, ha explicado Herrera.

Y ha dejado una reflexión sobre lo que pensó en ese momento: “En el momento te parece muchísimo, llevándose Hacienda más que yo del premio, pero, bueno, es así, y solo quiero que se emplee bien: que no haya colas en los hospitales, mejores carreteras... En definitiva, mejorar la vida de todos, que para eso son los impuestos”.

Pero Paz Herrera no es la única a la que le pareció excesivo el mordisco de Hacienda en los premios de televisión. Los Lobos, ganadores del bote de Boom, también se quejaron de lo mismo.

Los integrantes que hicieron historia en la tele ganando 6,6 millones de euros, a repartir entre cuatro, lamentaban que Hacienda no tuviese en cuenta que el premio era un ingreso excepcional y que tuviesen que pagar lo mismo que una persona que ganaba eso todos los años.

“Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así, y ahí está el dinero restante”, confesó Valentín. Alberto Sanfrutos contó que había pagado al Fisco entre el 45 y el 50%, pero lo hizo con gusto: “Ojalá y pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto porque si no solo tendrían médicos, educación o, por ejemplo, buenas carreteras, quien pudiera pagárselo. Si todo el mundo pensara así, quizá no habría tanta economía sumergida y tendríamos mejores hospitales, mejores colegios y mejores carreteras”.

Manu Zapata pagó un 43,5% a Hacienda y Erundino dijo directamente que había pagado 750.000 euros en impuestos.