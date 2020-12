¿Por qué los dueños de perros y gatos son más felices?

«Bob me salvó la vida. Es tan simple como eso. Me dio mucho más que compañía. Con él a mi lado, encontré una dirección y un propósito que me había estado perdiendo. El éxito que logramos juntos a través de nuestros libros y películas fue milagroso. Conoció a miles de personas, tocó millones de vidas. Nunca ha habido un gato como él. Y nunca lo volverá a haber. Siento que la luz se ha apagado en mi vida. Nunca lo olvidaré».