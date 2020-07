Sin embargo, últimamente me he cruzado o, más bien, la publicidad programática ha decidido cruzarme, con anuncios y banners de empresas que infringen todos y cada uno de los principios de la creatividad. Suelen compartir cuatro características: s t artup española, mensaje s confusos y agresivos, uso reiterado de programática y diseño nulo. Como ejemplo, pero hay más, ThePowerMBA. Es prácticamente imposible que no os hayáis tropezado con su publicidad durante el confinamiento.

Cuando les pregunté el por qué de esa estrategia -en la agencia hemos colaborado con ellos- me respondieron: funciona. La pregunta es: ¿A qué precio? Más no es siempre más. Y, si quieres promocionar credibilidad, no puedes hacerlo al peso. Esa respuesta es bastante cortoplacista. Una marca tiene que hacerse fuerte con el tiempo y ese tipo de publicidad consigue lo contrario. No me imagino a marcas como Amazon, Facebook, Instagram, o cualquier startup, que en su nacimiento utilizara a sus fundadores en los banners (¿te imaginas a Zuckerberg en un banner?).

Además, en pleno siglo XXI, ya no sirve lo de “funciona” para la empresa. Las cosas tienen que ser buenas para la empresa y buenas para la sociedad. Y molestar a la gente con tu publicidad no es bueno.

Las compañías han confiado históricamente sus estrategias creativas a agencias de publicidad para vender su producto, pero el do it yourself tan enraizado en las startups, está provocando que compañías con productos muy competitivos vayan acompañadas de estrategias de marketing nefastas (e incluso contraproducentes). Ser bueno creando nuevos modelos de negocio, disrupciones de negocio no te legitimiza para ser bueno en creatividad o conectar con la gente.

De la misma forma que si te duele el bazo no vas al podólogo; si quieres persuadir a alguien de que consuma tu producto no deberías confiar esa tarea a Hannibal Lecter. La creatividad no es arte, pero sí es una ciencia. Y claro que no lo puede hacer cualquiera. Steve Jobs sabía cómo hacer un producto único. Lee Clow sabía cómo venderlo.

Caso práctico ThePowerMBA: