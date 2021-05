Lo que le piden los sanitarios al (nuevo) Gobierno de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene prorrogados desde 2019 sus presupuestos, que ascienden a un total de 20.072 millones de euros, de los que 8.106 van para sanidad. Comparando el gasto per cápita en sanidad por comunidades, Madrid se sitúa en penúltimo lugar con una media de 1.340 euros por habitante, sólo por delante de Andalucía (1.262), pero muy por detrás de País Vasco (1.873 euros), Asturias (1.763), Navarra (1.694) y de la media española, 1.486 euros.

Ese mismo verbo —‘huir’— es el que utiliza Ricardo Furió, portavoz del sindicato de Enfermería SATSE Madrid, para hablar de la situación en su sector. “Las enfermeras están huyendo. Nos quedamos sin profesionales porque no nos tratan nada bien”, lamenta. “En este año no nos hemos sentido protegidos ni respaldados; al contrario, nos hemos sentido explotados, y se nos sigue explotando”, apunta.

La carga de trabajo y la falta de reconocimiento está haciendo que los médicos “huyan de la Comunidad de Madrid, o a la privada, porque no se sienten bien tratados”, asegura Ezquerra.

Madrid también tiene el triste récord de contar con menos centros de Atención Primaria por población —6,3 por cada 100.000 habitantes, cuando la media en España es de 27,8—, y eso se traduce en una peor calidad de las consultas y en un mayor agotamiento de los profesionales. “Estamos maltratados por parte de la Administración, con unas agendas desmedidas y sin control absoluto de la demanda”, denuncia Julián Ezquerra, médico de familia y secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid ( AMYTS ). “Los médicos no pueden ver a los pacientes en 3 minutos. Esto se tiene que terminar”, pide.

En este sentido, también menciona la situación del Hospital Enfermera Isabel Zendal , construido como emblema de la gestión de la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso , y que todavía no cuenta con plantilla propia. “Un hospital no puede nutrirse de profesionales de otros centros”, se queja Furió. “Pedimos que el Zendal tenga su propia plantilla. La gente no quiere un contrato covid de seis meses, como se han hecho”, recalca.

Furió explica que la “huida” se debe a que en Madrid los profesionales sanitarios “cobran menos que en otras comunidades, cuando aquí el coste de vida es mucho mayor”. “Pedimos un aumento retributivo para ponernos al nivel de otras comunidades. Si tratas bien a tus profesionales, les ofreces buenas condiciones, contratos de un año mínimo y seguridad laboral, la gente no se va”, dice.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via AFP via Getty Images Una fisioterapeuta da rehabilitación a un paciente con covid en el Hospital Zendal de Madrid.

SATSE tampoco aprueba la manera en que se ha gestionado la vacunación en la Comunidad de Madrid, y considera que se ha estado “mareando” a pacientes y a profesionales al pasar de vacunar en grandes espacios y centros de salud a hacerlo en hospitales. “Atención Primaria lleva todos los años las campañas de vacunación de gripe con un éxito extraordinario, están capacitados y saben organizarlas; no sé por qué no han dejado que lo organicen ahora”, plantea Furió. “¿Que hace falta personal? Claro que sí: hay que reforzar la Atención Primaria”, zanja.

Reforzar la Atención Primaria es lo que llevan grabado a fuego todos y cada uno de los profesionales consultados, incluso los que no trabajan en ese ámbito. Javier Ortega, cirujano general en el Hospital del Tajo en Aranjuez y delegado sindical de AMYTS, se va a casa “hecho polvo” cada vez que visita los centros de salud de su zona y habla con los médicos de primaria. “Les veo las caritas, la preocupación y el cansancio, y es insoportable”, reconoce. “Yo soy cirujano y debería tirar para lo mío, los hospitales, pero veo que los centros de salud son lo primordial y han estado durante muchos años olvidados”, lamenta.

Ortega tiene claro cómo se soluciona este problema: “Invirtiendo”. “A mí no me importa que me aumenten un 2% o un 3% de impuestos si va destinado a sanidad y a educación pública. Yo firmaría”, asegura el médico.

La labor “silenciosa” de los médicos de familia no vende titulares

Los sanitarios calculan que más de un 85% de las necesidades de los ciudadanos en materia de salud se resuelven en Atención Primaria, pero todo esto ocurre de manera “silenciosa”, sin medios de comunicación alrededor ni visitas de políticos inaugurando salas. En el mundo de la Sanidad, lo que deslumbra, lo que genera interés para los políticos, son los grandes hospitales, los trasplantes, las grandes tecnologías o el robot Da Vinci”, ilustra Julián Ezquerra. “Cada día, miles y miles de problemas se resuelven en Atención Primaria, pero eso no llama la atención. Nadie publica: ‘Hoy un médico ha diagnosticado a un diabético hipertenso con una crisis hipertensiva’. No, no, lo que vende es ‘hoy se ha hecho un trasplante multiorgánico en La Paz’”, sostiene el médico.