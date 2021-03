Sandra Barneda está en boca de todos por este momento en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda se ha convertido en una de las grandes protagonistas, con permiso de Lola, de la última entrega de La isla de las tentaciones, el exitoso reality de Telecinco.

La presentadora ha recibido el aplauso unánime de Twitter al pararle los pies a Manuel, uno de los participantes que acudió con novia al espacio televisivo, después de hacer un feo comentario sobre Lucía.

Manuel no ha podido ver las imágenes en la hoguera porque ha sido sancionado por esconderse con otra chica en el baño de la casa, lugar en el que no hay cámaras.

Han sido sus compañeros los que han visto vídeos de Lucía y los que le han trasladado que ha estado tonteando con otro chico. “Cuando su madre vea esto no la va a reconocer”, ha señalado él junto a Sandra Barneda.

Un comentario que no ha gustado nada a la presentadora, que ha replicado con un sonoro corte: ”¿Y cuando tu madre te vea a ti sí?”. “Yo te digo que sí porque mi madre sabe de qué pie cojeo yo. Mi madre sabía cómo soy yo. Mi madre antes de entrar me dijo ‘ten cuidado que la vas a liar’ y la he liado. Pero ella lo sabía. Su madre no”, ha afirmado.