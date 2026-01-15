El Chojin da en la diana al contar por qué la  ultraderecha conquista a los jóvenes: "Nos va a llevar a un sitio que no es bueno"

El rapero Domingo Antonio Edjang Moreno, más conocido como El Chojin, que logró un Récord Guinness por rapear un total de 921 sílabas en un minuto en el año 2008, ha concedido una entrevista al programa A las bravas, de la Cadena SER.

Allí, su presentador, Raúl Pérez, le ha preguntado por el 20% de los jóvenes españoles, de entre 18 y 24 años, que creen que la dictadura franquista fue "buena" o " muy buena". "¿Nos falta un poquito de información, de estar un poco donde estamos en este mundo?", le ha preguntado el cómico.

El Chojin no ha dudado a la hora de responder, asegurando que lo que persiguen y promueven los discursos de ultraderecha es "que no se necesite la verdad" y que "a nadie le importe". En esta línea, el rapero ha dicho que lo importante "no es que te creas una mentira, es que no te crees nada".

La crisis del bipartidismo da alas a los discursos de odio

No obstante, el artista madrileño cree que a partir de esta concepción "puedes construir la historia que mejor te caiga". Asimismo, asegura entenderlo, pues en su opinión, "vivimos en un mundo en el que nos han engañado".

"Los grandes partidos nos prometieron durante años que todo iba a ir bien, y al final no ha terminado yendo bien. Ves todos los casos de corrupción, ves cómo se pelean entre ellos. Tienes ganas de alejarte de todo eso", ha reflexionado en la Cadena SER sobre la crisis de credibilidad que sufre el bipartidismo.

Al hilo de esto, El Chojin ha expuesto cómo opera la ultraderecha en el mundo. "De repente aparece un señor que dice 'yo tengo la solución'. ¿Cuál es la solución? 'Es muy fácil: hay que echar a los inmigrantes'. Claro, como tú no quieres pensar que eres mala persona tienes que racionalizarlo de alguna manera, y para racionalizarlo te inventas excusas que parecen racionales", ha asegurado.

Para ilustrar lo que, en su opinión, ocurre con los votantes de ultraderecha, El Chojin ha puesto un ejemplo muy ilustrativo. "Esto es lo que está pasando. De repente, Franco no era un dictador, Franco era un patriota que tuvo que rescatar al país de la República. Y ya está; eso encaja con lo que quiero pensar a partir de ahora", ha señalado el rapero.

"Nos va a llevar a un sitio que no es bueno"

Finalmente, El Chojin ha lanzado una reflexión sobre lo que ocurrirá en España en los próximos años: "Nos va a llevar a un sitio que no es bueno porque estamos normalizando y aceptando que haya gente, personas, hombres normalmente, que puedan imponerse sobre el resto porque teóricamente se necesita alguien fuerte para solucionar nuestros problemas".

Asimismo, el artista cree que cuando la ultraderecha gobierne en nuestro país, será cuando un amplio sector de la sociedad abrirá los ojos. "Cuando tengan el poder para hacer lo que ellos quieran, es cuando te vas a dar cuenta de que a lo mejor te apetecía más tenerlo compartido", ha concluido.