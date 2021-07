Ser gay en el Ejército: "Sufrí mobbing y homofobia pero hoy es otra cosa"

“Mis compañeros me han felicitado por el premio de Mr Gay Pride, pero a veces creen que es un certamen de belleza y no le dan la importancia que tiene, porque en realidad también se premia la historia personal”, señala. No tiene problema en pararse a explicar a quien le rodean lo que significa ser del colectivo LGTBI y es lo que hace cuando alguien de alrededor se interesa por ello. “Tengo mucho apoyo, sobre todo de mis compañeros de la UME”, celebra.

“Miedo al rechazo”

Pero no todo fue un camino de rosas. “Yo llevaba callado el tema de ser homosexual. Por miedo. Miedo al rechazo, al desprestigio, a no tener oportunidades de ascender o, simplemente, a que alguien me lo hiciese pasar mal”, admite al recordar cómo se sentía en su entorno de trabajo antes de “liberarse”. “Pero llegó un momento en el que no pude más”. El silencio le comía por dentro. Se sentía excluido de muchas conversaciones y estaba en un mal momento por una ruptura amorosa. Así que decidió que no quería seguir escondiéndose. Entre las reacciones de sus compañeros de entonces “hubo un poco de todo”. “No todo fue bueno, hay gente que te apoya y gente que no lo hace”, cuenta.

De hecho, García ha llegado hasta aquí tras sufrir episodios de mobbingy homofobia, aunque él insiste en que quiere “poner en valor a quien sí me acepta, y no la homofobia”. “Es cierto que es algo que no se olvida, que me lo hicieron pasar mal… Pero seguro que si hoy esas personas me viesen dirían ‘madre mía, dónde ha llegado Pedro con lo que le hemos puteado’”, admite. No guarda rencor: “Me vale con lo que tengo hoy en día, que no todo es perfecto pero vamos avanzando y hay muchísima gente que sí me acepta”.