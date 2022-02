Dónde ver 'The Windshield Wiper', el corto de Alberto Mielgo nominado al Oscar

Mucho sabor español han tenido las nominaciones a los Oscar 2022 , anunciadas este martes, con Penélope Cruz y Javier Bardem, que optan a las estatuillas de Mejor actriz y actor por sus papeles en Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente. También ha sonado el nombre de Alberto Iglesias, candidato al galardón a Mejor banda sonora original también por Madres paralelas —es su cuarta nominación— y un cuarto nombre, quizá más desconocido para el público general pese a que tiene tres Emmys: Alberto Mielgo (Torrelodones, 1979).

Es el director de The Windshield Wiper (El limpiaparabrisas), nominado en la categoría de Mejor corto de animación. Se trata de una coproducción entre España y Estados Unidos en la que Leo Sánchez es el productor.

El curriculum de Mielgo no lo cuenta nadie mejor que él mismo en su web: “Recibí un premio Prime Time Emmy (2013) y un Annie (2013) por mi trabajo en Tron Uprising de Disney como mejor diseñador de producción. Fui el diseñador de producción de Into the Spiderverse hasta que mi relación con Sony terminó”.