Turquía: de meca del pelo a Hollywood de las telenovelas

Si la moda del pantalón de campana fue capaz de resucitar, la de las telenovelas no iba a ser menos. La tele se las sabe todas. Los culebrones, especialmente las producciones latinoamericanas , siempre han funcionado, y la sobremesa de la televisión siempre ha vivido de ellos. Sobre todo la de TVE , hasta hace unos años. Aunque ahora la fiebre viene del este: las telenovelas turcas, el nuevo giro del género, ha fidelizado a una gran audiencia.

Si antes eran La 1 o Antena 3 quienes se llevaban el gato al agua con sus telenovelas, ahora son Nova y Divinity las que no perdonan una tarde sin hacer maratón de episodios. Y no les puede ir mejor. Ambas tienen un target compartido: son los canales femeninos líderes de la televisión. En el mes de septiembre han conseguido un 2,4% de cuota de pantalla y un 1,7%, respectivamente.

Puede que suene a poco acostumbrados a ver los datos de Telecinco o Antena 3, pero no lo es. La de Atresmedia es la segunda cadena más vista entre las temáticas y la de Mediaset no se queda muy atrás en el ranking. La estrategia funciona: comprar estas telenovelas —que en realidad no son telenovelas, sino series que se emiten en Turquía en prime time—, es más rentable que producirlas.