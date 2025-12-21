Lleva 3 años en Madrid y da un consejo clave a los americanos sobre dónde comprar la comida: "Mi carnicero es mi mejor amigo y terapeuta"

Madrid se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una de las ciudades más cosmopolitas y activas de Europa. Personas de todo el mundo confluyen en la capital española, atraídas por su oferta cultural, su clima y su calidad de vida, ya sea por turismo, oportunidades laborales o formación académica. De hecho, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en uno de sus más reciente informes detalla que hay aproximadamente de 189.449 estudiantes extranjeros en España entre programas de grado y posgrado.

Rebecca Nolan es un claro ejemplo de este fenómeno. Esta joven nacida en Los Ángeles (Estados Unidos) cambió las autopistas californianas por las calles de Madrid y, a través de sus redes sociales, ha compartido un video de YouTube en el que sugiere varios consejos prácticos y emocionales para cualquier estudiante proveniente del extranjero que quiera aventurarse a vivir en la capital.

La importancia de relacionarse con los locales

Uno de los choques culturales más fuertes para una persona de Estados Unidos que llega a España es la forma de hacer la compra. Y es que los españoles suelen ser vistos desde fuera como personas extrovertidas, conversadoras y sociables, y esto se traslada incluso al acto de ir a comprar.

Este detalle se refleja a la perfección en el video de Rebecca cuando comparte una sugerencia a sus espectadores sobre dónde comprar la comida, advirtiendo sobre el error de novato que cometen muchos expatriados.

“Ve a las pequeñas tiendas del barrio, en lugar de a los supermercados. Cuando llegué aquí, iba a Carrefour y compraba carne y fruta de calidad media. Ve a las carnicerías y fruterías cercanas", explica la joven estudiante.

Para ella, la diferencia no es solo gastronómica, sino social: “Allí encontrarás carne de mejor calidad, fruta más fresca y podrás entablar relación con los vecinos. Mi carnicero es mi mejor amigo y mi terapeuta, le cuento literalmente todo, le compré un regalo de Navidad, él me compró un regalo de Navidad, tengo muy buena relación con toda la gente del barrio”, confiesa Rebecca.

Diferente ritmo de vida

A lo largo de su video, Nolan también habla de otros aspectos respecto a la mudanza a Madrid como estudiante. Rebecca enfatiza en el disfrutar el ritmo de vida que ofrece la capital española a comparación de ciudades como Los Ángeles, las cuales tienen un ritmo de vida frenético.

“Disfruta del ritmo pausado de la vida aquí; es muy agradable mudarse aquí. Los supermercados abren a las 9 de la mañana, los gimnasios a las 8, mientras que en Los Ángeles todo abre entre las 5 y las 6 de la mañana. Disfruta del ritmo pausado de la vida, vive más despacio, tómate un buen café con un amigo. Cuando me mudé aquí, me sentía incómodo porque estaba acostumbrada a un estilo de vida mucho más agitado, pero hoy no podría estar más agradecida por esta experiencia”, sentencia Rebecca.