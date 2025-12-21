Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
EN DIRECTO
La participación a las 14:00 horas en Extremadura es del 35,92%, cinco puntos menos que en 2023
Sociedad
Sociedad

Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga

El cuerpo permanece aún sin identificar y está pendiente de autopsia. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Coche de Policía Nacional en la provincia de MálagaPicasa

La policía Nacional ha iniciado una investigación tras encontrar el cadáver de una mujer este domingo en un descampado de la zona norte de Málaga. El cuerpo ha sido encontrado con aparentes signos de violencia y aún permanece sin identificar. La autopsia aún está pendiente y las autoridades ya han activado el protocolo judicial, según ha podido confirmar fuentes policiales a EFE

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 