Gitta, directora de operaciones de una compañía energética: "Queremos depender menos del gas natural del exterior"

La energía geotérmica podría servir para calentar millones de hogares en Países Bajos, según investigaciones de Energie Beheer Nederland (EBN). Los estudios indican que el potencial de esta tecnología es mayor de lo que se pensaba.

EBN ha analizado el subsuelo con ocho perforaciones profundas y equipos de medición en decenas de miles de puntos. Los primeros resultados muestran que en muchos lugares es posible extraer agua caliente a varios kilómetros de profundidad a gran escala.

La energía geotérmica es relevante para las redes de calefacción urbana, sobre todo en grandes ciudades. De cara a 2050, cerca de siete millones de hogares deberán dejar de usar gas natural. Según EBN, la energía geotérmica podría cubrir la demanda de unos 2,6 millones de viviendas.

Esta semana se desmontará el último punto de perforación del proyecto, situado cerca de Milheeze, en Brabante. También han concluido las perforaciones en Ámsterdam. Durante los trabajos, la Supervisión Estatal de Minas (SodM) ha controlado los posibles riesgos, como vibraciones o terremotos.

En el caso de Ámsterdam, los resultados han sido positivos. Según EBN, el agua extraída supera los 80 grados, una temperatura suficiente para sistemas de calefacción urbana. “Nos enfrentamos a un gran reto. Además, queremos depender menos del gas natural del exterior”, señaló Gitta Zaalberg, directora de operaciones de EBN a RT. “En ese caso, la energía geotérmica es una opción fantástica para generar calor”.

No en todas las zonas los resultados han sido favorables. En el municipio de Utrecht, el suelo no permite una extracción adecuada, aunque en otras áreas de la provincia sí se han obtenido datos positivos.

EBN también realiza estudios sísmicos en el entorno de Ámsterdam para conocer mejor el subsuelo. Estas pruebas han provocado reacciones entre algunos vecinos. “Fue bastante intenso. Temblaba en la cama y por un momento pensé que era un terremoto”, escribió un residente. Otro señaló que “la cristalería del armario vibró”. EBN afirmó que ha informado a la población sobre estos trabajos.

Para los estudios se utilizan pequeñas cargas sísmicas y sensores que miden las ondas generadas. Actualmente hay unas 20.000 cajas de medición distribuidas por el área metropolitana de Ámsterdam.

Según EBN y la SodM, la energía geotérmica es segura, como demuestra su uso durante décadas en ciudades como París. No obstante, la autoridad supervisora recuerda que no está exenta de riesgos y pide atender las preocupaciones de los residentes.

La SodM afirma que la energía geotérmica es distinta de la extracción de gas. En este caso, se extrae agua caliente, se aprovecha el calor y luego se devuelve el agua enfriada al subsuelo, lo que la diferencia del proceso de extracción y combustión del gas natural.