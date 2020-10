Una conocida doctora en Bioquímica carga contra Iker Jiménez por su último programa: "Es una irresponsabilidad"

“Desde ayer hay mucha más gente convencida de que esto es cierto. Es una irresponsabilidad. Una lucha feroz por audiencia a cualquier precio. Esto no es periodismo”, afirmó la investigadora en su perfil de Twitter, molesta por la entrevista de Jiménez.

La opinión de Li-Meng Yan contrastó con los expertos que había en la mesa que formó Jiménez para abordar el asunto. El doctor y coordinador de grupo de análisis de coronavirus del instituto Carlos III, José Alcamí, indicó que todavía no existe la opción de crear un nuevo patógeno.

“Nosotros podemos copiar muy bien, pero no tenemos la capacidad de crear un virus. Podemos modificar un virus pero a partir de un molde, no podemos crear un virus. Entre el ZC 45 y el Sars-CoV-2 hay 3.000 letras de diferencia. Aunque se parezca un 82% o un 90% y esto nos parezca poco no es así. Esa diferencia del 10% son 3.000 errores tipográficos que están distribuidos a lo largo del genoma, en la naturaleza ha habido una selección que puede tener sentido. Nosotros no tenemos tecnología para introducir en 6 meses 3.000 cambios a lo largo del genoma. Si mañana apareciera el ”, detalló.

El doctor en Biología Celular y Genética Miguel Pita también opinó en contra de esta teoría: “Desde el punto de vista genético, si alguien hubiera colocado la pieza que infecte a humanos habría dejado unas cicatrices, unas costuras y no las hay”.