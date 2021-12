Violaciones por sumisión química: un delito casi invisible que no deja de crecer

Flashpop via Getty Images

Flashpop via Getty Images

El Ministerio del Interior no ofrece —todavía— estadísticas sobre agresiones sexuales por sumisión química, pero sí sobre denuncias de violaciones cada año (en la siguiente gráfica), que muestran la escalada de las cifras en los últimos años y reflejan que en 2021 en España se denuncia una violación cada cuatro horas .

La magnitud podría ser mucho mayor teniendo en cuenta que algunas de las drogas utilizadas desaparecen a las pocas horas del organismo, que las víctimas tardan en contarlo porque no recuerdan lo sucedido, y que muchas veces ni siquiera denuncian por vergüenza o porque son disuadidas en el proceso. “Hay una cifra negra, desconocida, sobre lo que realmente pasa”, afirma Ester García López. También hay un “estigma” que acarrean las víctimas por haber “consumido, bailado o flirteado” en espacios de ocio nocturno, señala un informe de 2020 de la Fundación Salud y Comunidad , que apunta que el 0,9% de las mujeres mayores de 16 años afirman haber sido violadas cuando estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El movimiento Denuncia tu bar nació precisamente para dar voz a aquellas que en su momento no se atrevieron a hablar —por amnesia, sentimiento de culpa, vergüenza, miedo o inseguridad— y para ofrecerles “un espacio donde contar lo que les ocurrió sin que nadie las apunte con el dedo”, explica Celia (nombre figurado), una de las creadoras de la iniciativa en España.

“Uno de los ataques más graves que puede sufrir una mujer es que la agredan sexualmente”, explica Ester García López. Si además la víctima “no recuerda qué pasó con su cuerpo” porque la violación se produjo “bajo sumisión química”, no sólo es más difícil denunciar el caso, sino que el trauma de la víctima puede ser mayor.

“La persona no recuerda lo que sucedió durante el tiempo en el que se produjo la concentración máxima de BZD en el organismo”, señala Sanidad en otra guía sobre drogas . “Este efecto amnéstico anterógrado, que ha sido utilizado por los anestesistas para que el paciente olvide los hechos desagradables relacionados con la intervención quirúrgica, ha sido usado por otras personas para facilitar el abuso sexual y conseguir una amnesia posterior”, admite el documento. “El consumo simultáneo de alcohol y BZD puede intensificar este efecto amnéstico y contribuir a episodios de amnesia lacunar o blackouts”, apunta.

Desde que abrieron esta cuenta en redes, las organizadoras reciben “de 20 a 30 testimonios diarios”. Celia rechaza desvelar su identidad por la cantidad de amenazas que también les están llegando. Todas las víctimas que contactan con ellas son mujeres; algunas les cuentan episodios que ocurrieron hace años, que les han perseguido desde entonces a modo de flashes y recuerdos entrecortados, y que no siempre se han atrevido a contar.

Ester García López recuerda que fue en 2014 cuando consiguió la primera sentencia condenatoria que establecía que una agresión sexual se había producido por sumisión química. Desde entonces, la abogada ha perdido la cuenta de las veces que mujeres jóvenes han pasado por su despacho refiriendo una sintomatología que a ella le hace encender todas las alertas.

Flashes, pesadillas y necesidad de terapia

La mayoría de las veces, las chicas no llegan y dicen “me drogaron y me violaron”, pero sí “presentan una sintomatología muy característica y similar en todos los casos, diferente a la que se produce en otro tipo de violaciones”, relata la abogada. “En todas las agresiones sexuales las víctimas pueden presentar después síndrome de estrés postraumático; en estos casos, además, tienen la sensación de no saber qué ha hecho el agresor con su cuerpo”, explica García López.

Las mujeres, normalmente jóvenes, llegan a su despacho (o al hospital, o a una comisaría) con una sensación de confusión, de malestar, de molestias genitales, de dudas y culpa. No saben qué les ha pasado pero sienten que “algo fue mal” la noche anterior. “Entonces empiezan a llamar a personas con las que han estado esa noche, y a veces les dan alguna pista y vamos reconstruyendo. Pero pueden tardar 72 horas en darse cuenta de que las han agredido sexualmente. Y, después, recordar toda la secuencia de hechos les puede llevar meses”, señala García López.