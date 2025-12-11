Las fuerzas ucranianas son claras sobre la situación que viven con los soldados rusos en Pokrovsk: "Están por todas partes y es imposible detenerlos"

Soldados ucranianos abren fuego de mortero contra posiciones rusas en algún punto en la ciudad de Pokrovsk.

La situación de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Pokrovsk es crítica. El Grupo de Fuerzas del Este de Ucrania ha informado de que el asedio ruso es constante. De hecho, en las últimas horas Kiev ha repelido aproximadamente 50 ataques.

Las propias tropas ucranianas han reconocido que los soldados rusos "están por todas partes y es imposible detenerlos". Durante la jornada de este miércoles, Rusia estuvo especialmente activa. Su objetivo fue tratar de aprovechar las condiciones meteorológicas adversas para ganar territorio.

En concreto, un oficial ucraniano que está luchando en Pokrovsk ha lamentado que "se está produciendo una acumulación crítica de fuerzas rusas, y eso es todo. Están por todas partes y es imposible detenerlos. La logística está bloqueada".

Pese a ese complicado contexto, desde el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press han asegurado que Ucrania ha logrado destruir dos vehículos, seis motocicletas, dos sistemas robóticos terrestres, siete drones, tres equipos especializados y 15 refugios rusos.

El país presidido por Vladímir Putin está centrando gran parte de sus esfuerzos en conquistar Pokrovsk. Buena prueba de ello es que Rusia ha acumulado en la zona alrededor de 170.000 soldados.

Rusia despliega su unidad más secreta

"Pokrovsk y Myrnohrad son los escenarios de las batallas más encarnizadas entre las tropas de Moscú y Kiev hasta la fecha, donde Rusia ha desplegado su unidad más secreta, Rubikon, unidades de asalto femeninas, y está utilizando docenas de misiles lanzados desde el aire", explican desde Euromaidan Press.

Los ataques rusos de las últimas horas han tenido lugar especialmente en las afueras del sureste de Pokrovsk. En sus ofensivas, las fuerzas rusas han recurrido a unidades blindadas, automotoras y motocicletas.

Los soldados rusos también han intentado avanzar desde el sur hacia la parte norte de Pokrovsk, pero el 7º Cuerpo de Asalto Aéreo de Ucrania ha conseguido defenderse con éxito del ataque ruso.